تكنولوجيا: سامسونج تتجه إلى تغيير تقنية لوحات الشاشة في Galaxy Fold 3 لدعم قلم S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط سامسونج لدعم هاتف Galaxy Fold 3 القادم بقلم S، حيث من المقرر أن تعمل سامسونج على تغيير تقنية لوحات الشاشة في الهاتف لجلب ميزة الدعم لقلم S في هذا الإصدار.
تحاول العملاق الكوري منذ فترة دعم هواتفها القابلة للطي بقلم S، ولقد أكد تقرير جديد على أن سامسونج في طريقها بالفعل لدعم إصدارها القادم من الهواتف القابلة للطي بقلم S.
كانت سامسونج قد تراجعت عن دعم إصدارها الأخير من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold 2 بقلم S، بعد أن فشلت العملاق الكوري في تطوير تقنية الهاتف لدعم القلم.
واليوم أكدت أحدث التقارير التي جاءت من كوريا الجنوبية على أن سامسونج تعمل على تغيير تقنية لوحات الشاشة في هاتف Galaxy Fold 3 ليدعم قلم S، كما أكد التقرير على أن سامسونج ستتوقف عن إستخدام التقنية الكهرومغناطيسية في الشاشة لتتجه إلى إستخدام تقنية محلول إلكتروستاتيكي لدعم توافق قلم stylus.
ولقد فشلت سامسونج في دعم هاتف Galaxy Fold 2 بقلم S بسبب تصميم الشاشة الذي لا يتميز بالمتانة الكفاية لتحمل ضغط قلم S، حيث إستخدمت سامسونج في هذا الإصدار زجاج مرن وفائق النحافة، أيضاً من المتوقع أن تدعم التقنية الجديدة في شاشة Galaxy Fold 3 إستقرار مؤشر القلم، وإدراك إمالة القلم، وهي من المميزات التي قدمت في أجهزة Microsoft Surface وأجهزة الآيباد.
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