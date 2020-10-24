كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث الإعلانات التشويقية التي نشرت على تويتر عن خطط Realme للإعلان قريباً عن إصدار جديد من الساعات الذكية في الثاني من نوفمبر، والتي تنطلق بعنوان Realme Watch S.
أشارت شركة Realme في تصريحات سابقة إلى خططها لإطلاق إصدار Pro من ساعتها الذكية التي كشف عنها في شهر مايو الماضي، حيث أكدت الشركة على خططها للإعلان الرسمي عن هذا الإصدار في الربع الأخير من 2020، واليوم يكشف إعلان تشويقي عن إصدار أخر من Realme.
ولقد كشفت التغريدة عن التصميم الذي تنطلق به ساعة Realme Watch S الذكية المرتقبة، مع الأوجه المختلفة للساعة الذكية، وأيضاً السوارات التي ستكون متاحة لهذا الإصدار.
ومن المقرر وفقاً للإعلان التشويقي أن تنطلق ساعة Realme Watch S في 2 من نوفمبر بتصميم دائري مع شاشة بحجم 1.3 إنش وتدعم خاصية اللمس، كما تضم الساعة الذكية بطارية تستمر بعمر شحن حتى 15 يوم.
أيضاً تأتي ساعة Realme Watch S الذكية بميزة دعم 16 نمط رياضي، كما تتضمن مستشعر لرصد ضربات القلب، وأخر لقياس نسبة الأكسجين في الدم، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن هذا الإصدار في الإعلان الرسمي المرتقب من Realme في 2 من نوفمبر.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Realme تستعد للإعلان الرسمي عن ساعة Realme Watch S في 2 من نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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