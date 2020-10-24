تكنولوجيا: جوجل تجلب اثنان من المميزات الجديدة لراكبي الدراجات في GOOGLE MAPS

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في دفع تحديث جديد لتطبيق GOOGLE MAPS تجلب من خلاله اثنان من المميزات الجديدة التي تدعم راكبي الدراجات خلال الفترة القادمة.
ارتفع الطلب على مسارات الدراجات والإتجاهات في تطبيق GOOGLE MAPS خلال الشهر الماضي بنسبة 69%، لذا تقدم جوجل تحديث جديد لخرائط جوجل تستهدف من خلاله دعم راكبي الدراجات الهوائية بشكل أفضل.
تختلف الطرق المخصصة للسيارات والدراجات النارية، عن الطرق والمسارات المخصصة للدراجات الهوائيات، لذا تقدم جوجل في التحديث الجديد لتطبيق خرائط جوجل تحديث للطرق والمسارات التي تدعم توجيه المستخدمين في المدن الكبرى.
وترتكز المعلومات الجديدة في تحديث Google Maps على خوارزمية جديدة بتقنية الذكاء الإصطناعي، والتي تعمل على جمع المعلومات عبر المستخدمين لتقدم أحدث الإختيارات المتاحة لطرق وممرات ركوب الدراجات الهوائية.
ولقد أكد مدير تطبيق خرائط جوجل على أن التحديث الجديد يواكب التغييرات الأخيرة في العالم التي أدت إلى إتجاه الكثيرين لإستخدام الدراجات الهوائية بشكل أكبر للرياضة أو للتوجه للعمل، مما يتطلب دعم هذه الفئة من المستخدمين.
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