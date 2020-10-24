Oppo تعمل على خوارزمية جديدة للملاحة توفر دقة تصل إلى 1 متر

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Oppo عن تكنولوجيا RTK الجديدة الخاصة بها والتي تعمل على تحسين دقة الملاحة بشكل كبير. ووفقا للشركة، فبإمكان هذه الخوارزمية الجديدة أن توفر دقة تصل إلى متر واحد دون أي عتاد إضافي. يجب أن يكون هذا جيدًا بما يكفي للتنقل من حارة إلى أخرى أيضًا.

تعمل شركة Oppo بشكل وثيق مع شركة الإتصالات الصينية China Mobile لتنفيذ هذه التقنية، والتي بدورها تعمل على توسيع النظام الأرضي وأبراج 5G. ما تفعله تقنية RTK هي أنها تجمع كل المعلومات من GPS والأبراج الخلوية وجميع المستشعرات الموجودة داخل الهاتف بما في ذلك مقياس التسارع والجيروسكوب وحتى هوائيات الهاتف. تعمل الخوارزمية أيضًا ضد التداخل من المعدات الأخرى.

Advertisements

في الوضعية الراهنة، تُعد الدقة التي تصل إلى 1 متر أمرًا لا يمكن تحقيقه إلا بإستخدام المعدات المتقدمة المستخدمة للمراقبة ورسم الخرائط. تعتقد شركتا Oppo و China Mobile أن هذه التكنولوجيا الجديدة ستكون متاحة تجاريًا إعتبارًا من العام المقبل في الصين. لم نرى بعد كيف يمكن تنفيذ هذه التقنية خارج البلد، وما إذا كانت هناك خطط للقيام بذلك في الأصل.