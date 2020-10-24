أحدث التسريبات تستعرض لنا تصميم +Galaxy S21 من مختلف الزوايا، ويشبه Galaxy S21

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا في الفترة الماضية مجموعة من الصور الحاسوبية التي تجسد لنا كيف سيبدو الهاتفين Galaxy S21 و Galaxy S21 Ultra، والآن نحن هنا مع صور حاسوبية جديدة تجسد لنا أيضًا كيف سيبدو الهاتف +Galaxy S21، وهي الصور التي تكشف لنا أن هذا الأخير سيواصل تشارك نفس الكاميرا مع الهاتف Galaxy S21 العادي، وهذا ما يعني بأن الهاتف Galaxy S21 Ultra هو الوحيد في التشكيلة الذي سيحصل على منظومة الكاميرا المتقدمة. وإلى جانب الكاميرات، فهذه الصور تكشف لنا كذلك أن +Galaxy S21 سيستخدم بدوره شاشة مسطحة على غرار Galaxy S21 العادي، وهذا ما يجعل Galaxy S21 Ultra هو الوحيد في التشكيلة التي يضم شاشة منحنية الطرفين.

تأتي جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة مع شاشات تمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرات الأمامية على غرار تشكيلة Galaxy S20 Series. وبينما سيأتي الهاتف Galaxy S21 مع شاشة مسطحة بحجم 6.2 إنش، فإن الهاتف +Galaxy S21 سيأتي مع شاشة مسطحة بحجم 6.7 إنش، في حين سيأتي الهاتف Galaxy S21 Ultra مع شاشة منحنية الطرفين بحجم يتراوح بين 6.7 و 6.9 إنش.





وفي الخلف، تأتي جميع الهواتف الذكية الثلاثة مع تصميم مختلف تمامًا. نما بروز وحدة الكاميرا في تشكيلة Galaxy S21 Series مُقارنة مع Galaxy S20 Series بحيث أصبحت وحدة الكاميرا الآن كذلك تلتف حول إطار الجهاز. لدينا في حالة الهاتفين Galaxy S21 و +Galaxy S21 ثلاث كاميرات بوضعية عمودية بينما الفلاش موجود بشكل منفصل عن وحدة الكاميرا، وأربع كاميرات في حالة الهاتف Galaxy S21 Ultra بإستثناء أنه في هذه المرة تم إضافة الفلاش والكاميرا الرابعة ضمن وحدة الكاميرا نفسها، على عكس Galaxy S21 و +Galaxy S21.

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في بقية الأماكن، يظل التصميم دون تغيير إلى حد كبير وصولاً إلى موضع الأزرار. يمكننا رؤية ثقوب الميكروفونات في الأعلى علمًا أن أبعاد الهاتف +Galaxy S21 تبلغ وفقًا للتسريب الجديد نحو 161.5 × 75.6 × 7.85 ملمتر من دون إحتساب بروز الكاميرا، في حين تبلغ أبعاد الهاتف Galaxy S21 نحو 151.7 × 71.2 × 7.9 ملمتر، وأبعاد الهاتف Galaxy S20 Ultra نحو 165.1 × 75.6 ×8.9 ملمتر. وفيما يخص الإشاعة المُتعلقة بإضافة القلم S Pen، فهي خاطئة تمامًا.

بالإضافة إلى الصور المسربة الجديدة، فقد تم رصد كل من +Galaxy S21 و Galaxy S21 Ultra في قاعدة بيانات هيئة CCC الصينية، وهو ما أكد لنا أن كلا الهاتفين سيدعمان الشحن السريع بقوة 25W على أقل تقدير.

ظهور التسريبات والشائعات ذات الصلة بتشكيلة Galaxy S21 Series في هذا الوقت المبكر ليس مستغربًا بالنظر إلى أن معظم التقارير تقول أن شركة سامسونج ستقوم بإطلاق تشكيلة Galaxy S21 Series في وقت مبكر هذه المرة، وعلى الأرجح في شهر يناير المقبل، وبالتالي فنحن نتوقع بطبيعة الحال الحصول على مزيد من التفاصيل حول هذه التشكيلة الرائدة في قادم الأيام والأسابيع.