سامسونج مهتمة بتغيير التقنية الأساسية للقلم S Pen لجعله يعمل مع Galaxy Z Fold 3

فاطمة أيت طالب - دبي - أشارت الشائعات إلى أن Galaxy Fold 2 سيأتي مع القلم الإلكتروني S Pen، ولكن ذلك لم يحدث. إقتبست وكالة الأنباء الكورية The Elec من وكالة UBI Research قولها أن شركة سامسونج ستُحاول مرة أخرى مع الجيل الثالث من الهاتف Galaxy Fold، على الرغم من أنها قد تحتاج إلى الإنتقال إلى تقنية مختلفة.

تستخدم هواتف Galaxy Note Series الحالية تقنية الرنين الكهرومغناطيسي، والتي تعمل مع قلم أرخص بشكل عام وتوفر دقة جيدة وسرعة إستجابة أكبر مقارنة مع الأقلام التي تستخدم تقنية الرنين الكهروستاتيكي.

ومع ذلك، ورد أن شركة سامسونج واجهت مشكلات في دمج تقنية الرنين الكهرومغناطيسي المعروفة إختصارًا بإسم EMR مع طبقة Ultra Thin Glass الزجاجية وجعلها مرنة، مما أدى إلى إزالة القلم S Pen من الهاتف Galaxy Fold 2. ما لم يتم حل هذه المشاكل في الوقت المناسب لإطلاق الجيل التالي، فمن المحتمل أن تلجأ الشركة إلى تقنية الرنين الكهروستاتيكي المعروفة إختصارًا بإسم AES، كما تتوقع مؤسسة UBI Research.

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تقنية AES تتجنب بعض المشاكل التي تُميز EMR، مثل إنجراف المؤشر والإرتعاش. تُقدم تقنية AES أيضًا دقة عالية جدًا تصل إلى حد التعرف على البكسل الواحد وتدعم التعرف على الإمالة، ولقد رأينا كيف تعمل هذه التقنية بشكل جيد على أجهزة مثل Surface و iPad. وبالعودة إلى القلم S Pen الحالي، فهو يدعم التعرف على الإمالة منذ فترة، ولكنه لم يكن مثاليًا في ذلك بسبب الطريقة التي تعمل بها تقنية EMR.

على أي حال، فإن دمج المستشعرات المطلوبة عن طريق تقنية AES في مكونات Y-OCTA المستخدمة من قبل شاشات AMOLED التابعة لشركة سامسونج سيُعقد تصميم IC. تعمل LG و BOE أيضًا على تطوير شاشات قابلة للطي تستند على تقنية AES، لذلك إذا حصل Galaxy Z Fold 3 على دعم القلم، فقد تكون هناك منافسة.

أفاد المحللون أن شركة سامسونج ستضاعف سمك طبقة Ultra Thin Glass من 30 ميكرومتر إلى 60 ميكرومتر، حتى تتمكن من تحمل الضغط من طرف القلم. هذه المخاوف بشأن المتانة هي أيضًا جزء من سبب إزالة الدعم للقلم S Pen في الجيل الثاني من الهاتف Galaxy Fold.