Huawei Mate 40 Pro يتربع أيضًا على عرش قائمة أفضل الهواتف الذكية على مستوى الذكاء الإصطناعي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei عن الهاتف Huawei Mate 40 Pro قبل يومين إلى جانب كل من Huawei Mate 40 و +Huawei Mate 40 Pro و Huawei Mate 40 RS Porsch Design. لقد خضع الهاتف Huawei Mate 40 Pro للعديد من المراجعات، وهي المراجعات حيث أبصم الهاتف على أداء مثير للإعجاب.

حصل الهاتف Huawei Mate 40 Pro أيضًا على المركز الأول في تصنيف DxOMark لأفضل كاميرات الهواتف الذكية، سواء على مستوى الكاميرا الأمامية أو الخلفية. وكما إتضح الآن، فهو أيضًا يُعتبر الهاتف الأفضل في إختبارات أداء الذكاء الإصطناعي على منصة AI Benchmark، مما يجعل المعالج HiSilicon Kirin 9000 الجديد يتفوق على جميع المنافسين.

سجل الهاتف Huawei Mate 40 Pro نحو 216.6 نقطة، في حين كان Xiaomi Redmi K30 Ultra المُزود بالمعالج +MediaTek Dimensity 1000 هو أقرب منافس له بإستثناء أن هذا الأخير حقق 135.3 نقطة فقط. الهاتف Vivo iQOO Z1 الذي يضم بدوره المعالج +MediaTek Dimensity 1000 غير متأخر بفارق كبير، فهو سجل 133 نقطة. إذا كنت تفهم لغة الرياضيات أكثر، فهذه الأرقام تعني أن أداء الذكاء الإصطناعي في الهاتف Huawei Mate 40 Pro أفضل بنسبة 60 في المئة من أقرب منافس له.

Advertisements

كما ترى، تُهيمن معالجات HiSilicon Kirin و MediaTek Dimensity على الرسم البياني بالكامل، بينما تمكن المعالج Snapdragon 865 في الهاتف Realme X50 Pro 5G من تسجيل 74.2 نقطة فقط.