Xiaomi ستكشف رسميًا عن الهاتف Redmi K30S في اليوم 27 أكتوبر

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر الهاتف Xiaomi Redmi K30S في العديد من المناسبات في الماضي، وهو ما أكد لنا أنه سيأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Xiaomi Mi 10T. ليست لدينا حتى الآن أي معلومات حول موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Redmi K30S، ولكن وفقا لعدة تسريبات جديدة، فمن المفترض أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف في اليوم 27 أكتوبر.

بينما سيتم إطلاقه لأول مرة في الصين، فقد نرى الهاتف Xiaomi Redmi K30S يظهر في العديد من الأسواق حيث لا يتوفر الهاتف Xiaomi Mi 10T حاليًا، مثل أمريكا اللاتينية أو بعض دول آسيا والمحيط الهادئ أو شمال إفريقيا.

ليس من المستغرب أن نرى شركة Xiaomi تُحاول إعادة إطلاق هاتف Mi تحت العلامة التجارية Redmi. نفس الشيء حدث مع الهاتفين Xiaomi Mi 9T و Xiaomi Mi 9T Pro اللذان تم إطلاقهما في بعض الأسواق الأخرى تحت الأسماء Redmi K20 و Redmi K20 Pro.

للتذكير، يضم الهاتف Xiaomi Mi 10T مواصفات تقنية تشمل معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، ومودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB أو 12GB من نوع LPDDR5، وشاشة LCD بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، فضلاً عن مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W. وعلاوة على ذلك، فكلا الهاتفين يدعمان كذلك البلوتوث 5.1 و WiFi 6، ويضمان منفذ السماعات 3.5mm.

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وفيما يخص الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا واحدة في الأمام بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2، وثلاث كاميرات في الخلف تشمل كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميغابكسل. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 12.

وبالنسبة للأسعار، فالهاتف Redmi K30 Ultra يُكلف 255 يورو لنسخة 6GB/128GB، وهذا ما يُعادل نصف تكلفة الهاتف Xiaomi Mi 10T في أوروبا. وفي حالة إذا كان الهاتف Redmi K30S أرخص من ذلك بالفعل، فسوف يكون هاتفًا مغريًا بالفعل. على سبيل المقارنة، الهاتف Redmi K30 Pro المُزود بالمعالج Snapdragon 865 يُكلف حاليًا 380 يورو.