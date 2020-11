سامسونج تُصدر تحديث Samsung One UI 3.0 التجريبي لتشكيلة Galaxy Note 20 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد فترة قصيرة من إصدار تحديث Samsung One UI 3.0 التجريبي الذي يستند على نظام Android 11 لكل من Galaxy S20 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra، قررت شركة سامسونج الآن إصدار نفس التحديث التجريبي لتشكيلة Galaxy Note 20 Series في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكوريا الجنوبية.

يُمكن لملاك الهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra الحصول على تحديث Samsung One UI 3.0 التجريبي من خلال التسجيل عبر تطبيق Samsung Members. بمجرد التسجيل سيكون التحديث التجريبي جاهزًا للتثبيت من قائمة تحديثات النظام. هذا التحديث الجديد يحمل البنية رقم N986NKSU1ZTJH، ويجلب معه العديد من الوظائف الجديدة، فضلا عن مظهر جديد، والعديد من التغييرات الأخرى التي يُمكنكم الإطلاع عليها في هذه المقالة المفصلة هنا.

لمنضمين إلى البرنامج التجريبي لشركة سامسونج سيختبرون تجربة Android 11 المُحسنة والقائمة الطويلة من التغييرات التي جاءت بها واجهة Samsung One UI 3.0. وجدير بالذكر أن واجهة Samsung One UI 3.0 الجديدة تُحسن جميع الجوانب في نظام التشغيل، بدءًا من خاصية Always On Display والمتصفح، وصولاً إلى ميزة Samsung DeX.

ومع ذلك، كما هو الحال دائمًا مع التحديثات التجريبية، فتحديث Samsung One UI 3.0 الجديد يأتي مع قائمة طويلة جدًا من المشاكل، ولكن هذا أمر متوقع حيث سيتم إعلام المشتركين من قبل شركة سامسونج عندما يتم حل مشكلة معينة حتى تتمكن من الإنتقال إلى المرحلة التالية.

لن تعمل بعض التطبيقات على الإطلاق، على الأقل ليس في النسخة التجريبية الأولى من Samsung One UI 3.0. إذا كنت تملك هاتف واحد تستخدمه طيلة اليوم لأداء كافة المهام التي تريدها، بما في ذلك البحث والتواصل والمشاركة والتصفح، فنحن نوصيك بعدم تثبيت التحديث التجريبي على جهازك، والإنتظار بدلاً من ذلك إلى حين صدور التحديث الرسمي والمستقر.