شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعلن نيته إرسال أول مركبة "ستارشيب" إلى المريخ بحلول 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيلون ماسك مرارًا عن خططه الطموحة لنقل التجهيزات والركاب إلى القمر والمريخ باستخدام مركبة ستارشيب العملاقة التي يزيد طولها عن 50 مترًا، وقد تنطلق الرحلة الأولى إلى المريخ في وقت أقرب مما نظن، إذ قال إيلون ماسك في حديث مع روبرت زوبرين مؤسس جمعية المريخ في المؤتمر الدولى للمنظمات غير الربحية خلال الأسبوع الماضى بأن لدينا فرصة كبيرة للوصول إلى المريخ خلال نافذة السفر المقبلة فى العام 2024.

ويتحاذى كوكبا المريخ والأرض على خط مستقيم كل 26 شهرًا، ما يجعل المسافة بين الكوكبين أقصر، واستطاعت ثلاث دول هى الولايات المتحدة الأمريكية والصين ودولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من نافذة السفر السابقة خلال الصيف الجاري، حين أرسلت مركبات فضائية ومسابير مدارية إلى الكوكب الأحمر، وستفتح نافذة السفر المقبلة خلال العام 2022 والتي تليها خلال العام 2024.

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ونفذت سبيس إكس خطوات كبيرة في طريق تطوير مركبة ستارشيب، إذ نجحت الشركة خلال الصيف الماضي بإطلاق نماذج أولية للمركبة إلى ارتفاع 150 مترًا، ومن المقرر إجراء رحلة تجريبية على ارتفاع 20 كيلومترًا خلال الأسابيع المقبلة بعد الاختبارات المبكرة لها

وقال زوبرين في المؤتمر: "تواجه سبيس إكس أكبر تحد وهو نظام النقل، وأتمنى أن نرى مركبة فضائية ضمن طبقة الستراتوسفير قبل نهاية هذا العام، وإن صدقت توقعات إيلون، فسنصل إلى المدار خلال العام المقبل أو العام الذي يليه."

واختارت ناسا شركة سبيس إكس أيضًا من بين ثلاث شركات لتطوير نسخة قمرية من المركبة الفضائية، ما يشير إلى نيتها إرسال رحلة إلى القمر قبل إطلاق رحلة إلى المريخ.