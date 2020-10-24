“آبل” تستعين بشاشات “سوني” لهذا الغرض

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ 7 ثواني

استعانت شركة “آبل” الرائدة في صناعة التكنولوجيا بشركة “سوني” لتطوير نظاراتها الذكية وهي أول جيل نظارات وستكون شبيهة بالنظارات العادية التي يرتديها البعض كل يوم.

ومن المفترض أن يسمح الإطار المميز لهذه النظارة لمستخدمها باستبدال عدساتها الأساسية وتركيب عدسات طبية تغنيه عن استخدام النظارات الأخرى في حال كان يعاني من مشاكل في البصر، وكذلك ستحصل هذه التحفة الإلكترونية على تقنيات تسمح ببعض البيانات على زجاج العدسات قبالة عين المستخدم، وبطريقة تسمح لصاحب النظارة وحدة برؤية تلك البيانات.

وستستعين آبل بأحدث التقنيات من شاشات ”OLED“ الصغيرة والمتطورة المصممة من ”سوني“، لأجل الحصول على تجربة واقع معزز افتراضي قوية.

ويتوقع أن تكون الشاشة مقاس 0.5 بوصة بدقة 1280 × 960 بكسل، وهي خصائص تتوافق مع طراز ”ECX337A“ لشاشات سوني الصغيرة.

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ووفقًا لموقع MacRumors ونقلًا عن كل من، صحيفة ”نيكان كوجيو شيمبون“ اليابانية المتخصصة في الشؤون الصناعية والمحلل التكنولوجي روس يونغ؛ ستستخدم ”أبل“ الشاشات المصغرة التي طورتها سوني بتقنية ”OLED“ في نظاراتها للواقع المعزز وأجهزتها الأخرى.

وتشير مواصفات الشاشات إلى حد أقصى للسطوع يبلغ 1000 شمعة، وتباين بنسبة 100000: 1 وسرعة استجابة تبلغ 0.01 مللي ثانية، ومجموعة ألوان واسعة، وتسمح نسبة التباين العالية هذه بعرض المعلومات بشكل مستمر في الخلفية، لتجربة واقع افتراضي حقيقية.

وبحسب التقرير، تتضمن الميزات معدل تحديث عال وتباين فائق ومساحة ألوان واسعة وسطوع عالي وانعكاس منخفض، فضلًا عن نحافة الشاشات، كما أنها تحتوي على أوضاع لتوفير الطاقة يمكن أن تكون مفيدة لنظارات أبل عند استخدامها لفترة طويلة.

ومن المتوقع أن تباع بـ 500 دولار فقط، ما يجعلها الأرخص بثلاث مرات تقريبا من منافستها التي تنتجها غوغل.