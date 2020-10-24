تكنولوجيا: كمامة تعمل بالبطارية تقتل فيروس كورونا فى الهواء .. اعرف التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذا المفهوم يجعل الفلتر المعدني الساخن محاطًا بالنيوبرين العازل للسماح بارتدائه.



كمامة كهربائية

وقال الباحثون، إن الجهاز الذي يعمل بالبطاريات إذا تم تسويقه سيكون على الأرجح أغلى من القناع القماش أو القناع الجراحي أو جهاز التنفس الصناعي N95.

ولكن سيكون القناع الساخن مثاليًا للحالات التي يكون فيها خطر التعرض للفيروس مرتفعًا، كما هو الحال في بيئة الرعاية الصحية أو في وسائل النقل العام المزدحمة.



كمامة كهربائية

كما أنه لن تحتاج إلى التخلص منه أو تعقيمه بعد استخدامه، حيث بدأ الباحثون الذين تقدموا بطلب للحصول على براءة اختراع لتصميم القناع في بناء نماذج أولية لإجراء الاختبارات المادية عليها.

وأوضح قائد الورقة البحثية والمهندس الكيميائي صموئيل فوشر، أن الغالبية العظمى من الأقنعة تعمل اليوم عن طريق الترشيح أو ترشيح الجسيمات حسب الحجم أو الشحنة الكهربائية.

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وأضاف الباحث الكبير وزميله المهندس الكيميائي مايكل سترانو: "هذا مفهوم جديد تمامًا للقناع من حيث أنه لا يمنع الفيروس بشكل أساسي، بل يسمح بالمرور عبر القناع، ويبطئه ويعطله".