شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Dolby Vision بهواتف iPhone 12 ولماذا تعد ميزة مهمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت أبل هواتف iPhone 12 بمزايا جديدة مثل الجيل الخامس 5G ونظام إضافى لملحقات MagSafe، ولكن ربما تكون الإضافة الأكثر إثارة للإعجاب من الناحية الفنية هى القدرة على تصوير وتعديل فيديو HDR 10 بت بـDolby Vision، إذن ما هى Dolby Vision ولماذا تعد ميزة مثيرة؟

لماذا تعتبر Dolby Vision ميزة كبيرة بهواتف أيفون؟

Dolby Vision هو تنسيق فيديو HDR، إذ يحتوى فيديو HDR على معلومات أكثر بكثير من الفيديو العادى (SDR)، وتسجل الكاميرا التى يمكنها التقاط فيديو HDR مزيدًا من المعلومات حول المشهد، بما فى ذلك مجموعة متنوعة من الألوان والمزيد من التفاصيل المرئية فى الإبرازات والظلال.

للاستفادة من فيديو HDR، ستحتاج إلى عرض الفيديو على شاشة HDR، وينطبق الشيء نفسه على Dolby Vision نظرًا لأنه تنسيق خاص، فليست كل شاشات HDR وأجهزة التلفزيون متوافقة مع محتوى Dolby Vision ، لكنه يكتسب المزيد من التقدم ببطء.

ما يجعل Dolby Vision مميزًا هو استخدامه للبيانات الوصفية على عكس HDR10 ، إذ يستخدم Dolby Vision البيانات الوصفية لرسم خريطة لونية للصورة على أساس مشهد تلو الآخر أو إطار بإطار، ويعمل ذلك على تحسين HDR10 من خلال تزويد الشاشة بمزيد من المعلومات حول كيفية تقديم المشهد.

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تعد شركة أبل أول من طرح دعم Dolby Vision فى هاتف محمول أو كاميرا قائمة بذاتها، فما يجعل تطبيق Dolby Vision على iPhone 12 مثيرًا للإعجاب هو القدر الهائل من القوة الحسابية المطلوبة، إذ يجب أن يلتقط هاتف أيفون البيانات ويعالجها من مستشعر الكاميرا، ويسجل البيانات الوصفية Dolby Vision، ويحفظها فى الوقت الفعلى، وهذا بالإضافة إلى تشغيل النظام والأشياء الأخرى المرتبطة بكونه هاتفًا.

سيتمكن iPhone 12 من تصوير فيديو Dolby Vision بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا فى الثانية، أما iPhone 12 Pro الأغلى ثمناً فيمكنه التقاط Dolby Vision بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا فى الثانية، ويرجع ذلك إلى ذاكرة الوصول العشوائى الإضافية لجهاز iPhone 12 Pro نظرًا لأن كلا الهاتفين يستخدمان رقاقة A14 Bionic.

A14 Bionic هى الرقاقة بالغة الأهمية التى سمحت لشركة أبل باحتضان تسجيل HDR لأول مرة، فلا يمكن دعم Dolby Vision أو أى نوع من تسجيل HDR 10 بت مضافًا إلى الأجهزة القديمة عبر تحديث البرنامج.

يحتوى iPhone 12 على شاشة OLED بحجم 10 بت قادرة على سطوع ذروة 1200 شمعة ، وهو أكثر سطوعًا من معظم لوحات OLED المستخدمة فى الشاشات أو أجهزة التلفزيون، وإذا كنت تسجل فى Dolby Vision ، فستحتاج إلى شاشة عرض متوافقة مع Dolby Vision يمكنك من خلالها مشاهدة لقطاتك بعد كل شيء.