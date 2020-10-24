شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الروسية تخطط لإرسال صاروخ إلى كوكبى المشترى وزحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" الحكومية إمكانية استخدام الصاروخ الجديد الثقيل للغاية "ينسيسي" لإطلاقه إلى القمر والزهرة والمريخ والمشترى وزحل، وجاء ذلك فى مهمة التصميم الفنى المنشورة فى 23 أكتوبر على موقع المشتريات العامة.

تم إنشاء الصاروخ لحل عدد من المهام، بما فى ذلك دراسة الفضاء وفضاء القمر والفضاء السحيق، وفقا للنص.

سيحتوى الصاروخ على ست مراحل أولى من صواريخ "سويوز-5" بمحركات RD-171MV حول الوحدة المركزية، بالإضافة إلى مرحلة عليا من فئة DM. يجب على مطورى الصاروخ تقديم نسخة تحمل حمولة أثقل، والتى تسمى "دون"، مع مرحلة هيدروجين إضافية، ومن المقرر إطلاق أول الصاروخ فى عام 2028.

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جديربالذكر أعلن جيم بريدنشتاين، رئيس ناسا فى مؤتمر لجمعية المريخ عبر الإنترنت، أن احتمال وجود حياة على كوكب المريخ فى ازدياد مستمر، وأشار إلى أنه "كلما بحثنا أكثر تزاد معلوماتنا عن العناصر التى نعتبرها ضرورية لوجود الحياة على المريخ أو كانت موجودة فى الماضى".

وقد أعلنت ناسا في ربيع عام 2019 عن برنامج أرتميس الذي من المقرر تنفيذه على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى - رحلة المركبة أوريون غير المأهولة عام 2021 والثانية، دوران المركبة المأهولة حول القمر عام 2023 وتتضمن المرحلة الثالثة هبوط رواد الفضاء على سطحه، ومن هناك إلى المريخ.