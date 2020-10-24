تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 Pro و iPhone 11 Pro Max

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت ترغب فى شراء واحدا من هواتف أبل الجديدة من سلسلة iPhone 12، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بهواتفها الجديدة، مقارنة بالجيل الأقدم من هواتف أبل، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات هاتفى iPhone 12 Pro و iPhone 11 Pro Max، والتى قد تساعدك فى الاختيار: الشاشة:

الشاشة: : iPhone 12 Pro 6.1 بوصة. iPhone 11 Pro Max : 6.5 بوصة دقة الشاشة:

دقة الشاشة: iPhone 12 Pro : تبلغ 2532 x 1170 بيكسل. iPhone 11 Pro Max : تبلغ 2688 x 1242 بيكسل. نوع الشاشة:

نوع الشاشة: iPhone 12 Pro : شاشة OLED iPhone 11 Pro Max : شاشة OLED المعالج:

المعالج: iPhone 12 Pro : معالج A14 Bionic iPhone 11 Pro Max : معالج A13 Bionic الرام:

الرام: iPhone 12 Pro : 6 جيجابايت iPhone 11 Pro Max : 4 جيجابايت. مساحة الذاكرة:

مساحة الذاكرة: iPhone 12 Pro : 128 جيجابايت. Advertisements iPhone 11 Pro Max : 64 جيجابايت.

نظام التشغيل:

نظام التشغيل: iPhone 12 Pro : نظام iOS 14 iPhone 11 Pro Max : نظام iOS 14 الكاميرا الخلفية:

الكاميرا الخلفية: iPhone 12 mini: كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها. iPhone 11 Pro Max : كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها. الكاميرا الأمامية:

الكاميرا الأمامية: iPhone 12 mini: بدقة 12 ميجابيكسل. iPhone 11 Pro Max : بدقة 12 ميجابيكسل. البطارية:

البطارية: iPhone 12 Pro : بقوة 2815 mAh iPhone 11 Pro Max : بقوة 3969 mAh الوزن:

الوزن: iPhone 12 Pro : 189 جرام. iPhone 11 Pro Max : 226 جرام

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