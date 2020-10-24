“تويتر” يتيح ميزة المشاركة خارج التطبيق

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ دقيقتين

ميزة جديدة أعلن عنها موقع ”تويتر“ لمستخدمي هواتف أندرويد، تمثلت بإتاحة زر لمشاركة التغريدات خارج التطبيق، بحيث يصبح إرسال المشاركات إلى شخص ما أمرا سهلا، بعد أن كانت هذه الميزة متاحة سابقا لمستخدمي هواتف iOS فقط.

ومن المفترض أن يؤدي هذا التغيير إلى تسهيل مشاركة التغريدات، كما تهدف الميزة إلى الوصول للمزيد من الأشخاص، بحيث يمكن لمستخدمي تويتر مشاركة الموضوعات أو التغريدات التي يحبونها مع أصدقاء على تطبيقات أخرى مختلفة غير موقع التدوين القصير.

فإذا وجدت بالفعل موضوعا مثيرا للاهتمام حول الصحة على ”تويتر“ وتريد مشاركته مع صديقك وهو طبيب، لكنه لا يستخدم ”تويتر“، فإن إعادة تغريد هذا الموضوع لن تجعل صديقك يراه، كما أن مراسلته مباشرة غير مجدية، وكان صديقك هذا يستخدم واتس آب، هنا يمكنك مشاركة التغريدة معه من تويتر إلى واتس آب، وذلك بمجرد النقر فوق رمز المشاركة، حيث ستتمكن من رؤية قائمة بالتطبيقات داخل قائمة المشاركة.

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1: في صفحة الموضوع الذي تريد مشاركته، انقر فوق رمز المشاركة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

2: انقر على خيار ”Tweet this“ إذا كنت تريد مشاركة صفحة الموضوع في تغريدة. أو انقر على ”إرسال عبر رسالة خاصة“ ”Send via Direct Message“ إذا كنت تريد مشاركة صفحة الموضوع في رسالة خاصة.

3: يمكنك النقر فوق ”مشاركة عبر“، ”Share via…“ لمشاركة صفحة الموضوع بطريقة أخرى، مثل رسالة نصية أو بريد إلكتروني. وذلك بحسب “ارم نيوز”.