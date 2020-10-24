تكنولوجيا: براءة إختراع تكشف عن هاتف بتصميم صدفي قابل للطي من شركة هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العملاق الصيني هواوي براءة إختراع لتصميم جديد للهواتف القابلة للطي، حيث يتميز الإصدار الجديد بتصميم صدفي كما يأتي بتكلفة أقل للأسواق.

تستعد شركة هواوي لتطوير إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي، إلا أن إصدار الشركة القادم سيتبنى التصميم الصدفي لتقدم إصدار أقل تكلفة من إصدارات الشركة المميزة من سلسلة Mate X.

وتشير تقارير براءة الإختراع إلا أن هذا الإصدار يأتي بغطاء علوي وسفلي، كما يحتوى الغطاء الخارجي على إعدادات مزدوجة للكاميرة، ويدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G.

كما يأتي هاتف هواوي الصدفي بشاشة خارجية صغيرة الحجم تحاكي الشاشة الثانوية المميزة لهاتف Mate X، إلا أن هذا الإصدار يتميز بأبعاد وهيكل أصغر، كما تشير التوقعات إلى أن الشاشة الثانوية في الهاتف تحاكي شاشة هاتف Meizu Pro 7.

أيضاً يختلف تصميم هذا الإصدار عن هاتف Galaxy Z Flip، حيث يأتي هاتف هواوي الصدفي بواجهة مميزة بشاشات مع شاشة ثانوية خارجية، كما تأتي الكاميرة إلى جانب الشاشة الثانوية بتصميم رأسي.

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وينضم هذا التصميم لبراءة إختراع أخرى سجلت من هواوي خلال الفترة الماضية، حيث رصدت براءة إختراع أخرى خلال شهر يوليو الماضي بتصميم يحاكي هاتف هواوي Flip، إلا أن تصميم الشاشة الثانوية في هاتف هواوي الجديد تأتي بحجم أكبر.

من جانب أخر لا تظهر كاميرة أمامية في هاتف هواوي الصدفي، لذا من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بكاميرة مدمجة أسفل الشاشة، كما تختفي فواصل الشاشة في هاتف هواوي بشكل كامل عند فتح غطاء الهاتف.

كما يتضمن الهاتف اثنان من الأزرار في الجانب الأيسر، ويأتي زر التشغيل في الجانب الأيسر، إلا أن الصور لا تكشف عن تفاصيل منافذ الهاتف، أو المكبرات الصوتية والسماعات.

يذكر أن هذا التصميم مازال في مراحله الأولية من التصميم لذا لا يمكن الآن التأكيد على إنتقال الهاتف لمرحلة التنفيذ في وقت قريب، إلا أن هواوي مستمرة في خططها لتطوير إصدارات جديدة من الهواتف الذكية خلال الفترة القادمة.

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