آبل قد تلجأ إلى Sony للحصول على الشاشات من أجل نظاراتها الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - يُقال منذ فترة طويلة جدًا أن شركة آبل تعمل على تطوير نظاراتها الذكية التي تستند على تكنولوجيا الواقع المعزز. يبقى أن نرى متى سيتم إطلاق هذه النظارات بالضبط، ولكن يبدو أن شركة آبل تعمل بالفعل على تأمين الموردين للمكونات بحيث يقول تقرير جديد أن شركة آبل تنظر إلى Sony كواحد منهم.

وفقًا لوكالة الأنباء اليابانية Nikkan Kogyo Shimbun، فقد قالت أن آبل و Sony تجريان محادثات تأمل فيها شركة آبل أن تتمكن Sony من تزويدها بشاشات OLED الدقيقة الخاصة بها لإستخدامها في نظاراتها الذكية للواقع المعزز. وقد تم تأكيد ذلك في وقت لاحق من قبل المحلل البارز Ross Young الذي أخبرته مصادره بنفس الشيء.

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في حين أن شركة آبل إستوردت شاشات OLED من شركات مثل سامسونج و LG لإستخدامها في منتجاتها الأخرى مثل iPhone، فقد يبدو إستيراد شاشات OLED من شركة Sony أيضًا أمرًا غريبًا بعض الشيء. ومع ذلك، يبدو أن شاشات OLED الدقيقة من شركة Sony تُعتبر ” مُتطورة ” بحيث تمتاز بسرعة إستجابة فائقة، وتباين عالٍ للغاية، وتدرج لوني أوسع مما يساعد في إعادة إنتاج ألوان أكثر دقة، وجميع هذه الميزات تُعتبر حاسمة لمساعدة النظارات الذكية القادمة من آبل على النجاح.

لن تكون آبل أول من يُحاول إطلاق مثل هذا الجهاز. لقد رأينا جهودًا مماثلة من شركات أخرى في الماضي، مثل شركة جوجل، على الرغم من فشل تلك الجهود نوعًا ما. هل تنجح شركة آبل حيث لم ينجح الآخرون؟ علينا أن ننتظر ونرى.