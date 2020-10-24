شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واشنطن بوست: فيس بوك يواجه اتهامات أمريكية بالاحتكار بحلول نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الجمعة نقلاً عن أربعة أشخاص مطلعين على الأمر أن فيس بوك قد يواجه اتهامات أمريكية خاصة بمكافحة الاحتكار فى أقرب وقت ممكن بحلول نوفمبر، إذ أفادت الصحيفة أن لجنة التجارة الفيدرالية اجتمعت على انفراد يوم الخميس لمناقشة تحقيق بينما كان المدعون العامون للولاية بقيادة ليتيسيا جيمس من نيويورك يدققون فى تعاملات الشركة بحثًا عن تهديدات محتملة للمنافسة، حسبما ذكرت الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن الجدول الزمنى قد يتغير، مضيفة أن المدعين العامين فى الولاية فى المراحل الأخيرة من إعداد شكواهم، بينما لم يعلق فيس بوك و FTC ومكتب المدعى العام فى نيويورك على الفور

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وقال فيس بوك فى أغسطس إن الرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج تمت مقابلته فى جلسة تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية كجزء من تحقيق الحكومة لمكافحة الاحتكار فى الشركة.

وواجه فيس بوك تحقيقات مماثلة من قبل وزارة العدل والمدعين العامين بالولاية، وقال سابقًا إن التحقيقات كانت تبحث فى عمليات الاستحواذ السابقة والممارسات التجارية التى تنطوى على الشبكات الاجتماعية أو خدمات الوسائط الاجتماعية، والإعلانات الرقمية، أو تطبيقات الهاتف المحمول أو عبر الإنترنت.

فى يوليو 2019، وافق فيس بوك على دفع غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار لحل تحقيق FTC منفصل بشأن ممارسات خصوصية الشركة.