معلومات مثيرة ستكشف عنها “ناسا” الإثنين المقبل

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

معلومات مثيرة عن القمر ستشكف عنها وكالة ناسا الفضائية يوم الاثنين 26 تشرين الأول .

وذكرت في بيان لها أن لديها بعض الأخبار المثيرة التي ترغب في تشاركها حول القمر، وبينما لم تكشف عنها عند لحظة كتابة هذه السطور، فقد أشارت إلى أن الاكتشاف الجديد تم رصده بواسطة مرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء “صوفيا”.

و”صوفيا” هو في الأساس مرصد طائر، عبارة عن طائرة 747 معدلة للغاية ومليئة بالأدوات العلمية، وقادرة على الطيران فوق 99% من بخار الماء في الغلاف الجوي للأرض، وبفضل أدوات الأشعة تحت الحمراء الخاصة به، فإنه قادر على اكتشاف الأشياء التي لا يمكن للإنسان رؤيتها في طيف الضوء المرئي.

وأكدت “ناسا” في بيانها أن “الاكشاف الجديد عن القمر يساهم في جهودها للتعرف على القمر لدعم استكشاف الفضاء السحيق”.

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وستعلن “ناسا” عن اكتشافها الجديد بشأن القمر عبر محادثة بتقنية “الفيديو كونفرنس” ستذاع عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وتحضر وكالة “ناسا” الفضائية لإرسال أول رائدة فضاء إلى القمر وثاني رائد فضاء إلى الكوكب الرمادي، ضمن برنامج “أرتميس” في عام 2024.

وناسا هي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وهي المسؤولة عن البرنامج الفضائي للولايات المتحدة. وأنشئت في العام 1957. وكان تمويلها السنوي يقدر بـ 16 مليار دولار. بالإضافة للمسؤولية عن البرنامج الفضائي فإن وكالة ناسا أيضاً مسؤولة عن الأبحاث المدنية والعسكرية الفضائية طويلة المدى. ووكالة ناسا معروفة على أنها وكالة الفضاء الرائدة للوكالات الأخرى حول العالم بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.