تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن وحدة الكاميرة الخلفية لهاتف Galaxy S21

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات مصورة تعود لوحدة الكاميرة الخلفية الخاصة بهاتف سامسونج القادم Galaxy S21، والتي تؤكد على التصميم الذي كشفت عنه التسريبات السابقة.

تتوالى التسريبات حول سلسلة هواتف سامسونج القادمة Galaxy S21، ولقد أوضحت التسريبات السابقة تصميم هاتف Galaxy S21 الذي يظهر بالشاشة المسطحة، وثقب للكاميرة الأمامية، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية وتصميم مستطيل لوحدة الكاميرة يمتد إلى الإطار الجانبي للهاتف.

ولقد جاءت التسريبات المصورة التي توضح هيكل الكاميرة الخلفية لهاتف Galaxy S21 في تغريدة على تويتر، حيث تكشف عن إعدادات ثلاثية لوحدة الكاميرة.

من جانب أخر أشارت التقارير والتسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن العملاق الكوري تستعد للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S21 في حدث يعقد في بداية العام المقبل خلال شهر يناير، إلا أن هذا الموعد لم يتم تأكيده بشكل رسمي من سامسونج حتى الآن.

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ولقد أوضحت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد أيضاً تصميم هاتف Galaxy S21 Ultra، الذي يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، والذي يأتي أيضاً بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy S21 يأتي بحجم 6.2 إنش في الشاشة، بينما ينطلق هاتف Galaxy S21 Ultra بحجم شاشة يتراوح بين 6.7 و6.9 إنش، ومن المتوقع أن تقدم التسريبات الجديدة مزيد من التفاصيل حول سلسلة Galaxy S21 حتى الإعلان المتوقع في شهر يناير.

يذكر أن سامسونج تقدم غالباً الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Galaxy S خلال شهر فبراير من كل عام، إلا أن التراجع المتوقع لشركة هواوي في الأسواق العالمية نتيجة للقيود الأمريكية أدى إلى إتجاه عمالقة تصنيع الهاتف للإستعداد للحصول على جزء من حصة هواوي السوقية في الأسواق العالمية عن طريق إطلاق الإصدارات الجديدة والمميزة في موعد أقرب العام المقبل.

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