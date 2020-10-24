تكنولوجيا: شاومي تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Redmi K30S في 27 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت ملصقات إعلانية من حملة شاومي الترويجية لهاتف Redmi K30S، والتي تكشف عن موعد الإعلان عن هذا الإصدار في حدث يعقد في 27 من أكتوبر.

أشارت بعض التسريبات السابقة إلى خطط شاومي لإطلاق هاتف Redmi K30S الذي يأتي بتصميم هاتف Mi 10T، إلا أن شاومي لم تؤكد هذه التفاصيل بشكل رسمي حتى الآن.

ولقد كشفت التسريبات المصورة الخاصة بهاتف Redmi K30S عن أن الهاتف يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، كما ينطلق بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل.

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وتشيرالتوقعات إلى أن الإختلاف الوحيد بين هاتفي Redmi K30S وMi 10T يأتي في العلامة التجارية التي تظهر في الجهة الخلفية من الهاتف، لذا من المتوقع أن يضم هاتف Redmi K30S رقاقة معالج Snapdragon 865، كما يأتي بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش بدقة عرض 1080 بيكسل، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

أيضاً كما في هاتف Mi 10T فإن شاومي تقدم هاتف Redmi K30S بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، أو 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما تشير التوقعات إلى أن شاومي ستقدم هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

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