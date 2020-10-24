تكنولوجيا: هواوي تكشف عن هاتف Mate 30E Pro برقاقة معالج Kirin 990E

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الصيني مؤخراً عن هاتف Mate 30E Pro، الذي ينطلق برقاقة معالج Kirin 990E وتصميم يحاكي الإصدار الرئيسي Mate 30 Pro.

انطلق حدث هواوي منذ أيام لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتف Mate 40، حيث قدمت الشركة خلال الحدث عدد 4 من الإصدارات الجديدة التي تشمل Mate 40، و Mate 40 Pro، و Mate 40 Pro Plus إلى جانب الإصدار الخاص Porsche Design Mate 40 RS، كما كشفت عن هاتف Mate 30E Pro أيضاً.

ولقد بدأت هواوي فتح باب التسجيل بالفعل للحصول على هاتف Mate 30E Pro في السوق الصيني، حيث يأتي الإختلاق الرئيسي في هذا الإصدار في رقاقة معالج Kirin 990E التي تأتي بتحسينات عن رقاقة Kirin 990 التي قدمت في هاتف Mate 30 Pro.

وتضم رقاقة Kirin 990E اثنان من أنوية Cortex-A76 لدعم الآداء بسرعة 2.86 GHz، كما تأتي أنوية A76s بسرعة 2.36 GHz في هذا الإصدار من المعالج مقارنة بسرعة 2.09 GHz في المعالج السابق، بينما تأتي 4 من أنوية Cortex-A55s بسرعة 1.95 GHz أي أعلى من الإصدار السابق الذي قدم 1.86 GHz.

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من جانب أخر لا تختلف كرت الشاشة المستخدمة في معالج Kirin 990E، حيث يضم المعالج كرت شاشة Mali-G76 لكن مع عدد أقل في الأنوية MP14، بينما تميزت كرت الشاشة في رقاقة Kirin 990 بعدد MP16، أيضاً تتميز رقاقة Kirin 990E بدقة تصنيع 7 نانومتر.

ومن المقرر أن تقدم هواوي هاتف Mate 30E Pro بواجهة EMUI 11 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في السوق الصيني بدءاً من الأول من نوفمبر، حيث تقدم هواوي الهاتف بتصميم جلدي من الجهة الخلفية باللون البرتقالي، والأخضر، إلى جانب نماذج مميزة بألوان البنفسجي والأسود وأيضاً الأخضر.

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