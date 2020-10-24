جوجل تدفع نحو 12 مليار دولار لإبقاء Google هو محرك البحث الإفتراضي في الآيفون

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا قمت بفتح المتصفح Safari على الآيفون أو الآيباد الخاص بك وكتبت إستعلامًا في شريط العناوين، فهناك إحتمال كبير جدًا أن يتم أخذك مباشرة إلى نتائج البحث على محرك البحث Google. بالتأكيد، ربما قام بعضكم بإختيار محرك بحث آخر ليكون محرك البحث الإفتراضي في المتصفح Safari، ولكن بالنسبة للكثيرين، فإن محرك البحث Google هو الخيار الإفتراضي إلى حد ما، وقد إتضح أن شركة جوجل دفعت مليارات الدولارات لشركة آبل للحفاظ على هذا الوضع.

على الرغم من أننا سمعنا في الماضي أن شركة جوجل دفعت لشركة آبل لإبقاء Google هو محرك البحث الإفتراضي، فنحن نعرف الآن المبلغ الذي دفعته شركة جوجل مقابل ذلك. هذا وفقًا للأرقام المُدرجة في دعوى مكافحة الإحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة جوجل، حيث كشفت وثائق المحكمة أن شركة جوجل دفعت ما بين 8 مليارات دولار و 12 مليار دولار أمريكي لشركة آبل.

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تواجه شركة جوجل حاليًا دعوى قضائية من قبل وزارة العدل الأمريكية بشأن ممارساتها الإحتكارية المزعومة، وهذه الأموال التي دفعتها لشركة آبل هي أحد الأمثلة على ذلك. وفقًا لأستاذ القانون في جامعة ميامي، السيد John Newman، والذي كان أيضًا محاميًا سابقًا لمكافحة الإحتكار في وزارة العدل، فقد صرح بالقول : ” هذا ليس تواطؤًا كلاسيكيًا، حيث يتفق إثنان من المنافسين على رفع الأسعار والفوائد. يبدو الأمر أكثر كما لو إتفق أحد المحتكرين مع شركة أخرى على تقسيم إيجار الإحتكار “.

يقول محرك البحث DuckDuckGo أنه نتيجة لممارسات جوجل، فإن حوالي 2 في المئة من عمليات البحث هي التي تتم على منصة البحث الخاصة بها. يعتقد الرئيس التنفيذي للشركة أنه إذا كان لدى المستخدمين خيار تعيين DuckDuckGo كمحرك البحث المفضل لديهم، فقد يقفز هذا الرقم إلى 20 في المئة.