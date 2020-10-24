آبل ستواصل إستخدام مودمات 5G التابعة لشركة كوالكوم إلى غاية العام 2023

فاطمة أيت طالب - دبي - تأكد مؤخرًا أن شركة آبل قررت إستخدام المودم Snapdragon X55 التابع لشركة كوالكوم في هواتف iPhone 12 Series الجديدة. هناك سؤال وجيه يطرح نفسه حاليًا هو إلى متى تخطط شركة آبل مواصلة إستخدام تكنولوجيا كوالكوم في هواتفها الذكية؟ بعد كل شيء، إستحوذت آبل على القسم المسؤول عن تصميم رقاقات المودم في شركة Intel لسبب وجيه، لذا إلى متى ستستمر آبل في الإعتماد على كوالكوم للحصول على المكونات؟
إتضح أن شركة آبل ستستغرق بعض الوقت قبل أن تعتمد على الحلول الخاصة بها. وفقا لتقرير التسوية بين آبل وكوالكوم، فقد إتضح أن شركة آبل ستستمر في إستخدام رقاقات المودم التابعة لشركة كوالكوم والمتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G إلى غاية العام 2023 على الأقل. تقول الوثيقة أن هذا جزء من الإتفاقية بين الشركتين، حيث يتعين على شركة آبل إستخدام تقنية كوالكوم في السنوات القليلة القادمة.
من المحتمل أن تستمر آبل في الحصول على المكونات من شركة كوالكوم حتى بعد العام 2023، ولكننا نفترض أن هذا يعتمد على مدى تقدم الشركة في عملية تطوير المودم الخاص بها. لا شك أن الإستحواذ على قسم المودمات في شركة Intel قد ساعد الشركة في عملية التطوير، ولكن نظرًا لأننا لسنا مطلعين على مدى التقدم المُحرز حتى الآن من جانب آبل، فنحن لسنا متأكدين من الوقت الذي سيكون فيه المودم الخاص بشركة آبل جاهزًا ليتم إستخدامه في أجهزتها الموجهة للإستهلاك التجاري.
على أي حال، لا حرج في إستخدام رقاقات المودم التابعة لشركة كوالكوم، فقد شقت المودمات التابعة لهذه الأخيرة طريقها إلى العديد من هواتف الأندرويد المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G دون أي مشاكل، وطالما أنها تستمر في العمل على النحو المنشود، فنحن نفترض كمستخدمين نهائيين، أن مصدر رقاقات المودم لا يهم.
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