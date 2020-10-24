شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور طائرات بدون طيار تستخدم فى الإنقاذ والبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة ENIX الروسية، خلال معرض Interpolitex-2020 التقنى الذى عقد مؤخرا فى موسكو، عن عدة نماذج جديدة من الدرونات التى طورتها لتستخدم فى عمليات الإنقاذ والبحث العلمى والبيئى، ومن أبرز الدرونات التى عرضتها الشركة Eleron-7 القادر على التحليق إلى ارتفاعات تصل إلى 5000 م، وتبادل البيانات الرقمية مع أجهزة التحكم والمحطات الأرضية من مسافة 40 كلم تقريبا.

كما يمكن لهذه الطائرة بدون طيار "درون" الطيران بسرعة تصل إلى 130 كلم/ساعة، ونقل حمولات تزن أكثر من 1.5 كلج، والتحليق لأكثر من 3 ساعات متواصلة، ويمكن الاعتماد عليه فى عمليات تحديد مواقع المصابين أو الجرحى أثناء الحوادث أو الكوارث البيئية فى الأماكن التى يصعب الوصول إليها، وفى عمليات إيصال الدواء ومعدات الإسعاف للمصابين، وعمليات البحث.

كما استعرضت ENIX أيضا درون Veer الذى زود بمعدات قادرة على توثيق فيديوهات عالية الدقة وإرسالها مباشرة إلى مراكز التحكم الأرضية، وأنظمة تحديد المواقع مثل GPS و"جلوناس".

ويمكن لهذا الدرون العمل فى أصعب الظروف المناخية وفى درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر، ونقل حمولات يصل وزنها إلى 1 كلغ، والتحليق لأكثر من ساعة متواصلة.