كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كمامة متطورة تنقّي الهواء وتراقب المؤشرات الصحية وتتولى الترجمة

نظرًا للإقبال الشديد على استخدام الكمامات جرّاء انتشار وباء كورونا حول العالم، ظهرت ابتكارات تكنولوجية تستهدف صناعة الأقنعة وتدعيم وظيفتها كوسيلة لتنقية الهواء إلى جانب القيام بعمليات الترجمة أو مراقبة مؤشرات الوضع الصحي.

استحدثت شركة «دونات روبوتيكس» في اليابان كمامة تساعد المستخدمين على مراعاة التباعد الاجتماعي وتقوم مقام أداة للترجمة، حيث ويعمل قناع «سي-فايس» من خلال نقل كلمات المستخدم عبر تقنية البلوتوث إلى تطبيق للهواتف الذكية يسمح للناس بالتخاطب على بعد 10 أمتار.

وبحسب ما تفيد الشركة، فقد تم صناعة هذا القناع الخفيف من السيليكون وسيكون مفيداً بشكل خاص للأطباء الذين يريدون التواصل مع المرضى مع مراعاة المسافات الآمنة، كما يمكن للكمامة أيضاً ترجمة حديث باليابانية إلى لغات أخرى، مثل الإنجليزية والكورية والإندونيسية.

ومن المرتقب طرح الكمامة الذكية في الأسواق في فبراير في مقابل 4000 ين تقريباً (قرابة 40 دولاراً) لكن ينبغي وضعها مع كمامة عادية أخرى للوقاية من فايروس كورونا بشكل تام.

