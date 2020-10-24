WhatsApp ستتيح لك قريبًا شراء العناصر من التطبيق مباشرة

فاطمة أيت طالب - دبي -

وفرت WhatsApp للشركات والأفراد القدرة على إنشاء حسابات تجاربة تسمح للعملاء بالتواصل معهم وطرح أسئلتهم على خدمة العملاء وما إلى ذلك. لقد رأينا أيضًا كيف يمكن أن تساعد الحسابات التجارية هذه في تسهيل طرح الإستفسارات بشأن عمليات الشراء من خلال معاينة المنتجات، ولكن هذا سيتغير قريبًا، وربما للأفضل.

نشرت الشركة مؤخرًا مقطع فيديو تلمح فيه إلى أنه قريبًا، سيتمكن العملاء فعليًا من شراء منتج مباشرة في WhatsApp نفسه. يُظهر الفيديو كيف يسأل العميل شركة عن منتج ما، قبل التحقق من العنصر ودفع ثمنه مباشرة في WhatsApp، مع تأكيد من كل من العميل والبائع أنفسهم.

من غير الواضح ما هي طرق الدفع التي سيتم دعمها نظرًا لأنها لا تظهر في الفيديو، ولكنها خطوة مثيرة للإهتمام. تُحاول الفيسبوك إيجاد طرق لمحاولة جني المال من WhatsApp بعدما كلفها هذا الأخير أكثر من 16 مليار دولار أمريكي عندما إستحوذت عليه في العام 2014. بعد كل شيء، مع عدد مستخدمي WhatsApp، سيكون من الحماقة أن تتجاهل الفيسبوك كل هذه الإيرادات المحتملة.

من الممكن أن تأخذ الفيسبوك نسبة من قيمة كل عملية شراء يتم إجراؤها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يكون مُربحًا للفيسبوك على المدى الطويل في حالة إذا إستفاد عدد كافٍ من الشركات من خاصية البيع داخل التطبيق. على أي حال، سيتعين علينا الإنتظار ونرى كيف ستدير الفيسبوك الخاصية الجديدة في WhatsApp بمجرد إطلاقها للمستخدمين.