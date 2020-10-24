شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط لخفض التلوث الناتج عن رحلات موظفيها الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، سيتم تشغيل الرحلات الأقل تلويثًا بواسطة خطوط ألاسكا الجوية للسفر بين مطار سياتل تاكوما الدولى ومطارات سان فرانسيسكو وسان خوسيه ولوس أنجلوس الدولية.

كما يتم تصنيع الوقود الذي توفره SkyNRG فى الولايات المتحدة باستخدام زيت الطهى المستخدم أو زيوت نباتية أخرى، فعندما يتم حرقه، يصدر الوقود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل بنسبة 75% مقارنة بوقود الطائرات التقليدى الذى يعتمد على الكيروسين.

وهذه هى أحدث خطوة لشركة مايكروسوفت لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، ففى يناير الماضى تعهدت بإزالة المزيد من ثاني أكسيد الكربون الذي يتسبب في تسخين الكوكب أكثر مما ينبعث منها بحلول عام 2030.

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وقالت أيضًا إنه بحلول عام 2050، ستخفض جميع الانبعاثات التي أطلقهتا منذ تأسيسها، وعلى الرغم من الإعلان، فإن التكنولوجيا اللازمة لالتقاط كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون غير موجودة حتى الآن.

وقال جودسون ألتوف، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية العالمية في مايكروسوفت، في بيان: "نأمل أن تستخدم شركات أخرى نموذج وقود الطيران المستدام هذا كوسيلة لتقليل الأثر البيئي لسفر رجال الأعمال".

وشكّل سفر الأعمال حوالي 3% من بصمة الكربون لشركة مايكروسوفت خلال السنة المالية 2019، وفقًا لبيان حقائق الشركة، وهذا التلوث المناخي، الذي يعادل 392.557 طنًا متريًا من ثاني أكسيد الكربون، هو تقريبًا نفس الكمية التي قد تنتجها 84809 سيارة ركاب في السنة.

وعلى الرغم من أنه يمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي انبعاثات مايكروسوفت، إلا أن التلوث الناجم عن السفر التجاري للشركة نما بشكل مطرد منذ عام 2017.