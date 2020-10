شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف عناصر تحكم باللمس إلى 10 ألعاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، ستسمح عناصر التحكم باللمس هذه للاعبين بلعب الألعاب بدون وحدة تحكم Xbox One، وتوضح كاثرين جلوكستين، رئيسة Microsoft Project xCloud: "لقد كانت عناصر التحكم باللمس واحدة من أهم المزايا المطلوبة للألعاب السحابية"، مضيفة: "لكل عنوان يستخدم عناصر تحكم Xbox touch، عملنا على إنشاء تجربة مصممة خصيصًا لتلك اللعبة على أجهزة الجوال".

وتعمل مايكروسوفت مع مصممى الألعاب واللاعبين لتقليد عناصر التحكم التى عادة ما تجدها على وحدة تحكم فعلية، ويمكن أن تتضمن الألعاب عناصر تحكم باللمس دون الحاجة إلى قيام المطورين بتعديلها أيضًا، وتتضمن عناصر تحكم Xbox التى تعمل باللمس من مايكروسوفت أيضًا ميزات التخصيص لتحريكها حول شاشة الهاتف أو ضبط حجمها.

عرضت مايكروسوفت عناصر التحكم فى Xbox التى تعمل باللمس مرة أخرى فى أغسطس باستخدام Gears 5، إليك القائمة الكاملة للألعاب المدعومة الآن:

• Dead Cells

• Gucamelee! 2

• Hellblade: Senua’s Sacrifice

• Hotshot Racing

• Killer Instinct

• Minecraft Dungeons

• New Super Lucky’s Tale

• Slay The Spire

• Streets of Rage 4

• Tell Me Why

• UnderMine