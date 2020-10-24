شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطلق تحديثا جديدا يمنح سياراتها ميزة القيادة الذاتية الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "the verge" سيتلقى هؤلاء العملاء ضمن برنامج الوصول المبكر لشركة تسلا هذا التحديث، والذى سيمكن السائقين من الوصول إلى نظام مساعدة السائق الآلى جزئيًا فى شوارع المدينة، ويتم استخدام برنامج الوصول المبكر كمنصة اختبار للمساعدة فى التخلص من أخطاء البرامج.

وقال ماسك إن تسلا كانت تقترب من هذا التحديث بحذر شديد، لأن العالم مكان معقد وفوضوي، وذلك في رسالة إلى المستثمرين، كان نصها: "إن فريق القيادة الآلي ركز على إعادة كتابة معمارية أساسية لشبكاتنا العصبية وخوارزميات التحكم، وستسمح إعادة الكتابة هذه بإطلاق ميزات القيادة المتبقية ".

وأضاف ماسك أن إعادة الكتابة هذه ستسمح لسيارات تسلا بتفسير بيئتها في أربعة أبعاد بدلاً من بعدين، مما سيؤدي إلى تحسن كبير في الأداء وتحديثات أسرع للبرامج.

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ووصف ماسك فى السابق نسخة كاملة الميزات للقيادة الذاتية الكاملة على أنها تمكن السيارة من القيادة من منزل شخص ما إلى عمله دون تدخل، وسيظل السائقون بحاجة لأن يكونوا مستعدين لتولي زمام الأمور إذا واجهت السيارة مشكلة.

ويستطيع النظام الجديد من توسيط سيارة تسلا في ممر، حتى حول المنحنيات، وضبط سرعة السيارة بناءً على السيارة التي أمامك، ويمكن أن تقترح ميزة "التنقل للقيادة الآلية" تغييرات الممر للالتفاف حول المركبات الأبطأ، وتوجيه تسلا نحو تقاطعات الطرق السريعة ومخارجها.

وهناك ميزة أخرى يمكن أن تبطئ سيارة تسلا حتى تتوقف عند إشارات المرور وعلامات التوقف، ولم تسمح الشركة لعملائها بعد بالتحكم في السيارة بسرعات متوسطة، حيث من المرجح أن يواجهوا إشارات مرور وتقاطعات وتعقيدات أخرى.