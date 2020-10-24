تكنولوجيا: إيه الفرق.. اعرف أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 mini وiPhone 11

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ إعلان شركة أبل رسميا عن هواتفها الجديدة 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Po Max و iPhone 12 Mini، ويقارن المستخدمون بينها وبين النسخ الأقدم لهواتف أبل لمعرفة حجم التغييرات والتحديثات الجديدة التى أجرتها الشركة، لذا فيما يلى نعرض مقارنة بين هاتفى iPhone 12 mini و iPhone 11 الشاشة:

الشاشة: : iPhone 12 mini 5.4 بوصة. iPhone 11 : 6.1 بوصة دقة الشاشة:

دقة الشاشة: iPhone 12 mini : تبلغ 2340 x 1080 بيكسل. iPhone 11 : تبلغ 1792 x 828 بيكسل. نوع الشاشة:

نوع الشاشة: iPhone 12 mini : شاشة OLED iPhone 11 : شاشة IPS LCD المعالج:

المعالج: iPhone 12 mini : معالج A14 Bionic iPhone 11 : معالج A13 Bionic Advertisements مساحة الذاكرة:

مساحة الذاكرة: iPhone 12 mini : 64 جيجابايت. iPhone 11 : 64 جيجابايت. نظام التشغيل:

نظام التشغيل: iPhone 12 mini : نظام iOS 14 iPhone 11 : نظام iOS 14 الكاميرا الخلفية:

الكاميرا الخلفية: iPhone 12 mini: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها. iPhone 11 : كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها. الكاميرا الأمامية:

الكاميرا الأمامية: iPhone 12 mini: بدقة 12 ميجابيكسل. iPhone 11 : بدقة 12 ميجابيكسل. البطارية:

البطارية: iPhone 12 mini : بقوة 2227 mAh iPhone 11 : بقوة 3110 mAh

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