تسريبات جديدة تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم +Galaxy S21 من الأمام

فاطمة أيت طالب - دبي - في حسابه الرسمي على شبكة تويتر، قام المسرب الصيني البارز Ice Universe والذي يحظى بمصداقية عالية جدًا عندما يتعلق الأمر بالتسريبات ذات الصلة بشركة سامسونج، بنشر صورتين حاسوبيتين تهدف إلى تزويدنا بفكرة أفضل عن تصميم +Galaxy S21 القادم والذي سيكون جزءًا من تشكيلة Galaxy S21 Series التي تردد أنها ستصل في شهر يناير المقبل.

تكشف لنا هذه الصور أن الهاتف +Galaxy S21 سيضم شاشة مسطحة تمتاز بإطار متساوٍ في جميع الجوانب الأربعة مما يشير إلى أن الذقن لن يكون ملحوظًا في هذا الهاتف. ووفقا للمصدر الذي كان وراء تسريب هذه الصورة، فقد ذكر أن تشكيلة Galaxy S21 Series ستضم أصغر إطار سفلي للشاشة على الإطلاق، وستضم كذلك شاشات تُغطي نسبة عالية من الواجهة.

في حين يُتوقع أن يضم الهاتفين Galaxy S21 و +Galaxy S21 شاشات مسطحة، فإن الهاتف Galaxy S21 Ultra مرشح بقوة ليضم شاشة منحنية الطرفين. وإلى جانب الشائعات والتسريبات الأخيرة حول التصميم الخلفي والأمامي، فقد بدأنا في الحصول على صورة أوضح لما ستبدو عليه هذه الهواتف الذكية الرائدة المُنتظرة من سامسونج.

Samsung Galaxy S21+ is like this. pic.twitter.com/FkSceMk9Br