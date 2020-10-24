Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition تضيف المزيد من الألوان لمظهر مألوف

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت ساعة ذكية جديدة من Xiaomi في الصين اليوم تُدعى Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition. كما يوحي إسمها، فهذه هي النسخة الرياضية من الساعة الذكية الحالية Xiaomi Mi Watch Color التي تُعرف أيضًا بإسم Xiaomi Mi Watch Revolve خارج الصين. وبالنسبة للإختلاف الكبير بين Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition و Xiaomi Mi Watch Color، فهو يكمن في الهيكل، فهذه الساعة الجديدة تأتي مع هيكل مصنوع من الألومنيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ ويأتي بألوان تشمل الأسود والأزرق والعاجي. هناك أيضًا واجهات منزلية ورياضية هذه المرة علمًا أن الواجهة الرياضية توفر لك وصولاً سريعًا عندما ترغب في بدء تمرين جديد.

الأبعاد لم تتغير مقارنة مع Xiaomi Mi Watch Color على الرغم من أن النسخة الرياضية الجديدة تزن 32.5 جرامًا فقط على عكس النسخة الأصلية التي تزن 40 جرامًا. هناك الكثير من الألوان للأحزمة لجعل الساعة تتناسب بشكل مثالي مع مظهرك.

وبالنسبة للأشياء الأخرى في هذه الساعة الذكية الجديدة، فهي ظلت على حالها من دون تغيير، بما في ذلك شاشة AMOLED التي يبلغ حجمها 1.39 إش، والدعم لنظام تحديد المواقع العالمي GPS، والدعم لتقنية NFC، فضلا عن تتبع ما يصل إلى 117 وضع رياضي مُختلف. وعلاوة على ذلك، فهذه الساعة الذكية الرياضية مصممة كذلك لمقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 مترًا، ولمراقبة معدل ضربات قلبك، فضلا عن مستويات الأكسجين في الدم، والنوم.

Advertisements

عمومًا، تم تسعير Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition بنحو 699 يوان صيني، وهو ما يُعادل 105 دولارات أمريكية. هي متاحة الآن للطلب المسبق، وسيتم البدء بشحن أولى الوحدات للعملاء في اليوم 1 نوفمبر. وبالنسبة لموعد إطلاق هذه الساعة الذكية على الصعيد العالمي، فليست لدينا أي معلومات حول هذا الموضوع حاليًا، ولكن نأمل أن تُصرح شركة Xiaomi بشيء ما بهذا الخصوص في المستقبل القريب.