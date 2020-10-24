آبل تبدأ رسميًا بعرض الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro للبيع

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما تم عرضهما للطلب المسبق منذ الإعلان عنهما بشكل رسمي، أصبح الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro متاحين الآن للطلب المسبق بشكل رسمي. الأشخاص الذين طلبون هذين الهاتفين بشكل مسبق في الفترة الماضية سيبدأون الأن بتلقي الوحدات الخاصة بهم. وتوفر شركة آبل للمشترين خيار توصيل الهاتف إليهم أو القدوم لأحد متاجر آبل الرسمية وإستلامه. وكما جرت العادة دائمًا، المشترين في أستراليا ونيوزيلندا هم أول من سيحصل على هواتفهم الذكية بسبب الفارق الزمني. وبغض النظر عن الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro، فقد عرضت شركة آبل كذلك الجهاز اللوحي iPad Air 2020 للبيع بشكل رسمي بعدما كان متاحًا هو الآخر للطلب المسبق طيلة الفترة الماضية.
وبالحديث عن الطلبات المسبقة، فسوف يتم عرض كل من iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPad Air 2020 للطلب المسبق في الدفعة الثانية من البلدان بما في ذلك الهند وكوريا الجنوبية وعشرات المناطق والأقاليم الأخرى. سيتم عرض هذه الأجهزة للبيع بشكل رسمي في تلك المناطق إبتداءً من 30 أكتوبر.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل آبل على توسيع البروتوكول ” Express Storefront ” الخاص بها ليشمل 29 متجرًا آخر تابع لها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا. يتبع هذا البروتوكول جميع مُقترحات السلامة الخاصة بـ COVID-19 بما في ذلك إستخدام الأكشاك المحمية بالزجاج وعدادات المبيعات. تخطط آبل لجلب البروتوكول Express Storefronts إلى المزيد من متاجر التجزئة التابعة لها حول العالم. وقبل الختام، إليكم أسعار كافة طرازات iPhone 12 الأربعة في العديد من البلدان حول العالم وبعملتها المحلية :
|الدولة
|iPhone 12 mini
|iPhone 12
|iPhone 12 Pro
|iPhone 12 Pro Max
|الولايات المتحدة الأمريكية
|$699
|$799
|$999
|$1,099
|كندا
|979 دولار كندي
|1129 دولار كندي
|1399 دولار كندي
|1549 دولار كندي
|أستراليا
|1199 دولار أسترالي
|1349 دولار أسترالي
|1699 دولار أسترالي
|1849 دولار أسترالي
|ألمانيا
|€778.85
|€876.30
|€1120
|€1,217.50
|إيطاليا
|€839
|€939
|€1189
|€1289
|المملكة المتحدة
|£699
|£799
|£999
|£1099
|روسيا
|69990 روبل روسي
|79990 روبل روسي
|99990 روبل روسي
|109990 روبل روسي
|الإمارات العربية المتحدة
|2999 درهم إماراتي
|3399 درهم إماراتي
|4199 درهم إماراتي
|4699 درهم إماراتي
|هونغ كونغ
|5999 دولار هونغ كونجي
|6799 دولار هونغ كونجي
|8499 دولار هونغ كونجي
|9399 دولار هونغ كونجي
|الهند
|69900 روبية هندية
|79900 روبية هندية
|119900 روبية هندية
|129900 روبية هندية
كانت هذه تفاصيل خبر آبل تبدأ رسميًا بعرض الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro للبيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.