آبل تبدأ رسميًا بعرض الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro للبيع

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما تم عرضهما للطلب المسبق منذ الإعلان عنهما بشكل رسمي، أصبح الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro متاحين الآن للطلب المسبق بشكل رسمي. الأشخاص الذين طلبون هذين الهاتفين بشكل مسبق في الفترة الماضية سيبدأون الأن بتلقي الوحدات الخاصة بهم. وتوفر شركة آبل للمشترين خيار توصيل الهاتف إليهم أو القدوم لأحد متاجر آبل الرسمية وإستلامه. وكما جرت العادة دائمًا، المشترين في أستراليا ونيوزيلندا هم أول من سيحصل على هواتفهم الذكية بسبب الفارق الزمني. وبغض النظر عن الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro، فقد عرضت شركة آبل كذلك الجهاز اللوحي iPad Air 2020 للبيع بشكل رسمي بعدما كان متاحًا هو الآخر للطلب المسبق طيلة الفترة الماضية.

وبالحديث عن الطلبات المسبقة، فسوف يتم عرض كل من iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPad Air 2020 للطلب المسبق في الدفعة الثانية من البلدان بما في ذلك الهند وكوريا الجنوبية وعشرات المناطق والأقاليم الأخرى. سيتم عرض هذه الأجهزة للبيع بشكل رسمي في تلك المناطق إبتداءً من 30 أكتوبر.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل آبل على توسيع البروتوكول ” Express Storefront ” الخاص بها ليشمل 29 متجرًا آخر تابع لها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا. يتبع هذا البروتوكول جميع مُقترحات السلامة الخاصة بـ COVID-19 بما في ذلك إستخدام الأكشاك المحمية بالزجاج وعدادات المبيعات. تخطط آبل لجلب البروتوكول Express Storefronts إلى المزيد من متاجر التجزئة التابعة لها حول العالم. وقبل الختام، إليكم أسعار كافة طرازات iPhone 12 الأربعة في العديد من البلدان حول العالم وبعملتها المحلية :