Huawei تزيح الستار بهدوء عن الهاتف Huawei Mate 30E Pro مع المعالج Kirin 990E

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei يوم أمس بإزاحة الستار رسميًا عن كل من Huawei Mate 40 و Huawei Mate 40 Pro و +Huawei Mate 40 إضافة إلى Huawei Mate 40 Pro RS Porsch Design. ومع ذلك، هذه ليست الهواتف الأربعة الوحيدة التي أعلنت عنها شركة Huawei مؤخرًا، فقد قامت الشركة الصينية كذلك بالكشف عن هاتف آخر بهدوء في الصين يُدعى Huawei Mate 30E Pro.

في الأساس، الهاتف Huawei Mate 30E Pro الجديد مماثل للهاتف Huawei Mate 30 Pro الذي أطلقته شركة Huawei في العام الماضي بإستثناء أن الهاتف الجديد يضم المعالج HiSilicon Kirin 990E الجديد، والذي يُعتبر بمثابة نسخة مُحسنة من المعالج HiSilicon Kirin 990 المُستخدم في الهاتف Huawei Mate 30 Pro الحالي.

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المعالج HiSilicon Kirin 990E الجديد لا يزال يضم نواتين من فئة Cortex-A76 بتردد 2.86GHz، ولكن قررت شركة Huawei في المعالج الجديد زيادة سرعة الأنوية الستة المتبقية بحيث تم رفع تردد نواتي Cortex-A76 الإضافيتين من 2.09GHz إلى 2.36GHz، في حين تم رفع تردد أنوية Cortex-A55 المتبقية من 1.86GHz إلى 1.95GHz. وفيما يخص الرسوميات، فالمعالج الجديد لا يزال يستخدم معالج الرسوميات Mali-G76، ولكن مع نواتين أقل.

الهاتف Huawei Mate 30E Pro سيواصل إستخدام نظام Android 10 مع واجهة EMUI 11 على غرار هواتف Huawei Mate 30 Series الحالية. عمومًا، الهاتف الجديد سيكون متاحاً في الصين إبتداءً من 1 نوفمبر، وسيكون متوفرًا بألوان مختلفة تشمل الأسود والفضي والأرجواني والأخضر.