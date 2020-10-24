تطبيق Parallels على حواسيب Chromebook يتيح لك تشغيل نظام Windows 10

فاطمة أيت طالب - دبي - يعد Chrome OS من جوجل نظام تشغيل خفيف الوزن نسبيًا ومثالي لإنجاز بعض الأعمال، ولكن هناك حالات قد تحتاج فيها إلى تطبيقات أو أدوات أكثر قوة لا تتوفر إلا على أنظمة تشغيل أخرى مثل Windows. بدلاً من شراء حاسوب منفصل، ماذا عن إستخدام البرامج بدلاً من ذلك؟
أعلن المهندسين في Parallels أن برنامج محاكاة الحاسوب الخاص بهم متاح الآن لأجهزة Chromebook. ما يعنيه هذا هو أن المستخدمين الذين يملكون أجهزة Chromebook والذين قد يحتاجون إلى تشغيل نظام Windows سيكون بإمكانهم القيام بذلك الآن. وفي حالة إذا لم تسمع عن برنامج Parallels من قبل، فهو برنامج شائع جدًا يستخدمه مستخدمو MacOS الذين يحتاجون إلى تشغيل نظام Windows على الحواسيب الخاصة بهم.
على عكس الحلول الأخرى التي تتضمن الإقلاع المُزدوج، فيُمكن تشغيل Parallels داخل نظام التشغيل نفسه، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين التبديل بين نظامي التشغيل بسرعة وسهولة. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، لن يتوفر برنامج Parallels Desktop لحواسيب Chromebook إلا على الأجهزة التي تديرها حسابات Enterprise.
بالنسبة للمستخدمين العاديين، فهم غير محظوظين في الوقت الراهن، ولكن نأمل أن يكون هناك إصدار غير خاص بالشركات في المستقبل. لاحظ أيضًا أن Parallels يُقدم فقط البرنامج الذي تحتاجه لتشغيل Windows، وهذا ما يعني بأنك ستحتاج إلى نسختك الخاصة من Windows لإتمام العملية. يُكلف تطبيق Parallels Desktop لحواسيب Chromebook ما يصل إلى 70 دولارًا سنويًا لكل مستخدم، وهذا لا يشمل تكلفة ترخيص Windows 10.
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