تحديث جديد للهاتفين Asus Zenfone 7 و Asus Zenfone 7 Pro من أجل تحسين وظائف الكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Asus اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتفين Asus Zenfone 7 و Asus Zenfone 7 Pro. هذا التحديث يحمل الإصدار 29.13.7.44، وهو متاح حاليًا لبعض المستخدمين، ولكن من المفترض أن يصل لبقية المستخدمين في جميع أنحاء العالم في قادم الأيام والأسابيع.

هذا التحديث الجديد للهاتفين Asus Zenfone 7 و Asus Zenfone 7 Pro يعمل على إصلاح مشكلة إنتهاء ترخيص الكاميرا في أواخر شهر أكتوبر الجاري، ويعمل كذلك على تحسين العديد من وظائف الكاميرا في كلا الهاتفين، بما في ذلك منع ظهور الإهتزاز في بعض الأحيان أثناء تصوير الفيديوهات بمعدل 60 إطار في الثانية، فضلاً عن تعزيز تأثيرات الكاميرا.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.