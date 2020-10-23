تكنولوجيا: باحثون يبتكرون ذكاءً اصطناعيًّا لفك رموز اللغات القديمة.. اعرف التفاصيل

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مفكّ شفرات ذكي
ودرَّب الباحثون خوارزمية فك شفرات على عدة قواعد لغوية تَعرض للغات عندما تتطور بطرائق متوقَّعة، فتوصلت الخوارزمية إلى أنماط لغوية معينة استنادًا إليها، فأصبحت تستطيع تصنيف كلمات لغة قديمة، وربطها بما يكافئها في اللغات الأخرى المتصلة، ورغم أنها لا تستطيع حتى الآن ترجمة النصوص القديمة إلى الإنجليزية كترجمة جوجل، لكنها تستطيع تحديد جذور اللغات القديمة.
أسرار لغويةفمثلًا استطاعت الخوارزمية أن تحدد بدقةٍ العائلة اللغوية للإيبِيريّة، وهي لغة قديمة كان يتكلم بها السكان الأصليون لأوروبا الغربية منذ نحو القرن السابع إلى القرن الأول قبل الميلاد.
وخلص الذكاء الاصطناعي إلى أن الإيبيرية ليست في الواقع متصلة باللغة الباسكية، خلافًا لما خلص إليه بحث حديث، ويتطلع الفريق إلى استخدام ذكائه الاصطناعيّ بنهاية المطاف في فك رموز اللغات المنسية اعتمادًا على بضعة آلاف كلمة لا غير.
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