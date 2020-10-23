شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تجنبت أبل الطوابير الطويلة تزامنا مع إطلاق iPhone 12 فى ظل أزمة كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت أبل هواتف iPhone 12 الجديدة فى خضم جائحة عالمية، مع إغلاق العديد من المتاجر بموجب إرشادات صارمة للصحة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا، وكانت تجربة زيارة متجر أبل للحصول على iPhone 12 أو 12 Pro اليوم مختلفة تمامًا للمستخدمين مقارنة بالسنوات الماضية، إذ نفذت أبل بعض خيارات التسوق الجديدة طوال الوباء للسماح لأكبر من عدد المتسوقين بالتواجد فى المتاجر فى وقت معين، وكانت هذه الإجراءات سارية المفعول أثناء إطلاق هواتف آيفون لأول مرة هذا العام.

وأكدت أبل لموقع Business Insiderأنها قدمت أيضًا نظام حجز شخصى لأولئك الذين كانوا ينتظرون فى طابور يوم إطلاق iPhone 12، مع الحفاظ على نفس بروتوكولات الأمان التى كانت تطبقها منذ شهور، وفى حال وجود طابور طويل خارج المتاجر المفتوحة حاليًا، فقد يُطلب من العملاء فى قائمة الانتظار العودة خلال فترة زمنية محددة لإجراء عملية الشراء، على حد قول أبل.

وتقدم الشركة أيضًا خيار التسوق الفردى مع متخصص متجر أبل للمساعدة فى التنقل بين المنتجات الجديدة أو خيارات التمويل أو خطط شركات الاتصالات.

واعتمدت أبل أيضا على شىء جديد لإطلاق iPhone هذا العام وهو Express Storefront وهى منطقة مخصصة خارج متاجر أبل التى تم إغلاقها مؤقتًا بسبب الوباء، حيث يمكن للعملاء شراء منتج سبق لهم طلبه عبر الإنترنت.

ولم تكن أبل أول من يعتمد على Express Storefront، بل هى خيارًا جديدًا لبعض المتاجر المغلقة حاليًا وبدأت أبل تجربتها فى سبتمبر، بدءًا من متجر Burlingame بكاليفورنيا، كما أن القدرة على التسوق مع أحد المتخصصين فى أبل ليست مخصصة فقط لإطلاق هواتفها الجديدة، ولكنها فكرة جديدة نسبيًا تم طرحها خلال الأشهر القليلة الماضية.

فى الوقت نفسه، تواصل أبل تنفيذ بروتوكولات الأمان وخيارات التسوق التى قدمتها خلال الأشهر القليلة الماضية خلال الوباء، ويشمل ذلك الاستلام داخل المتجر أو جانب الرصيف والتسليم بدون تلامس للمنتجات المطلوبة مسبقًا.

وطلب من أولئك الذين يزورون متجر أبل ارتداء قناع وجه للدخول، كما تجرى أبل فحوصات درجة الحرارة بدون تلامس عند الدخول، وقالت الشركة إن إشغال المتاجر محدودة مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى فى المواقع المفتوحة.

ولم تذكر أبل عدد متاجرها البالغ عددها 271 فى الولايات المتحدة المفتوحة حاليًا أو التى ستكون مفتوحة خصيصا ليوم الإطلاق، لكن أكد موقع 9to5Mac إلى أن أكثر من 90 بالمئة من المتاجر فى الولايات المتحدة تعمل اعتبارًا من 18 أكتوبر.

وتعد أفضل طريقة لمعرفة الخيارات والخدمات المتاحة فى متجر أبل المحلى لديك هى التحقق من موقع الويب الخاص بمتجرك المحدد من خلال محدد مواقع متجر أبل، وهذا مهم لأن بعض السياسات يمكن أن تختلف حسب الموقع، فعلى سبيل المثال، يتطلب موقع Union Square فى سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، من العملاء إجراء حجز مسبقًا لشراء iPhone 12 يوم الإطلاق، وفقًا لما قاله أحد الموظفين لموقع Business Insider.

من المتوقع أن يكون iPhone 12 أحد أهم إصدارات هواتف أيفون التى تم إطلاقها منذ سنوات، حيث يتوقع بعض المحللين أنه يمكن أن يطلق "دورة فائقة" من الترقيات، إذ يبلغ سعر هاتف iPhone 12 نحو 800 دولار و iPhone 12 Pro نحو 1000 دولار والتى تعد من بين أول هواتف أبل الذكية التى تدعم 5G، كما أنها تأتى بتصميم جديد وشاشات أكثر متانة وكاميرات أفضل فى الرؤية فى الظلام.

يقال إن الطلبات المسبقة لجهاز iPhone 12 قد زادت بأكثر من ضعف تلك الخاصة بـ iPhone 11 فى اليوم الأول من توفره، وفقًا لتقديرات محلل Ming-Chi Kuo ، مدعومًا بالاهتمام بـ iPhone 12 Pro.

تعد الطريقة التى تتعامل بها أبل مع إطلاق iPhone 12 مهمة أيضًا لأن قرارات الشركة حول كيفية عمل متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها أثناء الوباء قد استبقت أحيانًا القيود الأوسع نطاقًا المتعلقة بـ COVID-19، إذ أغلقت الشركة مؤقتًا جميع متاجرها خارج الصين فى مارس على سبيل المثال، قبل إصدار أوامر البقاء فى المنزل فى أجزاء من الولايات المتحدة.