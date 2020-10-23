شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف معلومات غير مسبوقة عن القمر الاثنين المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشاف كبير

وسيزيد الاكتشاف الجديد فهمنا لبيئة القمر وسيدعم جهود ناسا في استكشاف الفضاء العميق. وجمع المرصد صوفيا المعلومات الجديد بفضل قطر مرآته الرئيسة الذي يبلغ 2.70 مترًا، وقدرته على التقاط صور واضحة للكون وللنجوم والكواكب بالأشعة تحت الحمراء، ما يمكنه من التقاط ظواهر يستحيل رؤيتها بالضوء المرئي.

وأوضحت ناسا في بيانها أن مجموعة من الشخصيات المهمة سيشاركون في المؤتمر الصحافي، مثل بول هيرتز مدير قسم الفيزياء الفلكية في ناسا، وجاكوب بليشر كبير علماء في قسم مهام الاستكشاف والعمليات البشرية، وكيسي هونيبال الباحثة في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، ونسيم رانجوالا الباحثة في مشروع لبعثة صوفيا، ومركز أبحاث أميس التابع لوكالة ناسا.

وسيعقد المؤتمر على شبكة الإنترنت وسيبث مباشرة على موقع وكالة ناسا الإلكتروني، ويمكن مشاهدته يوم الاثنين المقبل الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.