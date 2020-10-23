شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه متاجر البيع السريع Express Storefront تزامنا مع إطلاق iPhone 12؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رئيسة قسم التجزئة التابع لأبل فى مقابلة مع رويترز إن الشركة تحاول توسيع شكل جديد من متاجرها، تزامنا مع إطلاق iPhone 12 حول العالم، والتى يطلق عليها اسم Express Storefront، إذ تأتى متاجر Express الجديدة مع ارتفاع معدلات COVID-19 فى جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.

ما هى Express Storefront ؟

يأتى تصميم هذا النوع الجديد من المتاجر بجدار مبنى أمام المتجر الرئيسى مع أماكن للبيع محمية بزجاج شبكى وبعض الأرفف المخصصة للملحقات مثل حافظات الهاتف وأجهزة AirPods، ويحدد العملاء موعدًا لاستلام الطلبات المقدمة عبر الإنترنت أو التفاعل مع فنيى أبل لخدمة العملاء.

بالنسبة لشركة أبل، التى لديها 271 متجرًا للبيع بالتجزئة فى الولايات المتحدة، يمكن أن يساعد الشكل الجديد فى التغلب على تحديات مبيعات العطلات.

وتطلق الشركة منتجها الأكثر مبيعًا لهذا العام iPhone 12 مع انتشار الوباء مرة أخرى فى الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا، إذ اتبعت الشركة نهجًا حذرًا لإعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها، وذلك باستخدام فريق يضم خبراء طبيين، مع إغلاق المتاجر مرة أخرى فى بعض الأحيان.

توفر متاجر Express الجديدة لشركة أبل خيارًا آخر فى المناطق التى قد تجبرها معدلات COVID-19 المزعجة على التفكير فى تقليل الخدمة.

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وقالت ديردرى أوبراين، نائب الرئيس الأول لقسم البيع بالتجزئة والأفراد فى أبل، إن هذا الخيار لا يعمل بسلاسة مع متاجر أبل فى مراكز التسوق أو المناطق المزدحمة فى وسط المدينة حيث قد يكون "الحاجز" بعيدًا عن واجهة المتجر.

وقالت لرويترز إن لدى أبل حاليا نحو 20 متجرا من هذا القبيل فى الولايات المتحدة وأوروبا وتخطط للتوسع إلى 50 فى المنطقتين بحلول نهاية الشهر.

وقالت أوبراين: "إنها طريقة أسرع بالنسبة لنا لخدمة العملاء، إذ ستسمح لنا بالحفاظ على جميع المسافات الاجتماعية المناسبة والحفاظ على جميع بروتوكولاتنا الصحية داخل متاجرنا."

تصل أجهزة أيفون من أبل بعد شهر عن المعتاد بسبب تأخيرات فى التطوير المرتبط بالوباء، وقالت Carolina Milanesi ، المحللة فى Creative Strategies ، إن العملاء الذين يشترون هواتف أيفون اليوم الجمعة من غير المرجح أن يتم تأجيلها بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع الأجهزة التجريبية فى متاجر "Express".

وقال جين مونستر، محلل أبل والشريك بشركة Loup Ventures ، إن أبل ستواجه على الأرجح مبيعات أقل بنسبة 5٪ من هواتف أيفون بسبب بيئة البيع بالتجزئة هذا العام، وستفقد أبل العملاء الذين ينفقون أكثر مما خططوا فى المتاجر الفعلية على الملحقات مثل الحافظات أو سماعات الرأس.