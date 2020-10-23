تكنولوجيا: قريبا.. واتس آب يتيح للمستخدمين التسوق عبر التطبيق مع فرض رسوم على التجار

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ميزات التسويق بواتس آب
ويمكن للشركات أيضًا إضافة أزرار "شراء" أماكن أخرى توجه العملاء إلى خدمة المراسلة لشراء السلع أو الخدمات، ويشارك الإعلان أن واتس آب يدخل الآن قطاع الحوسبة السحابية، مما يوفر للشركات التي تستخدم أدوات مراسلة خدمة العملاء القدرة على تخزين تلك الرسائل على خوادم فيس بوك.
ميزات واتس آب
يحاول فيس بوك زيادة المبيعات من وحدات ذات نمو عالى مثل انستجرام وواتس آب، وهو إنجاز عانى منه منذ شراء التطبيقات قبل حوالي ست سنوات.
وقال مات إيديما، مدير العمليات في واتس آب في مقابلة، إن أداة التسوق ستبدأ في الظهور هذا العام، بينما ستصبح استضافة الرسائل متاحة في عام 2021.
واتس آب
وستسمح ميزة التسوق في الدردشة للشركات بإضافة أزرار "شراء" في أماكن أخرى والتي ستعيد توجيه العملاء إلى دردشة التاجر لإكمال عمليات الشراء، وفقًا لتقارير TechCrunch.
شارك واتس آب في إعلان يوم الخميس وقال: "نريد أيضًا أن نسهل على الشركات دمج هذه الميزات في التجارة الحالية وحلول العملاء"، مضيفا: "سيساعد هذا العديد من الشركات الصغيرة الأكثر تأثراً في هذا الوقت."
يحتوي التطبيق على قاعدة عملاء صغيرة نسبيًا من عشرات الآلاف من الشركات، بينما يستخدم عشرات الملايين أدواته المجانية المحدودة التي تستهدف الشركات الصغيرة، وفي المجموع، يتفاعل أكثر من 175 مليون شخص مع شركة كل يوم على واتس آب، لذلك هذه الخطوة كانت مهمة لفيس بوك.
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