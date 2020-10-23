شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. واتس آب يتيح للمستخدمين التسوق عبر التطبيق مع فرض رسوم على التجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة فيس بوك، أنها ستبدأ فرض رسوم على التجار من خلال تقديم عمليات شراء داخل تطبيق واتس آب مثل التسوق في الدردشة، إذ أصبح واتس آب نقطة انطلاق للشركات للدردشة مع العملاء وبيع المنتجات، ويخطط فيس بوك لجني بعض الأرباح، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتمثل إحدى المزايا الرئيسية القادمة بالتطبيق هى منح الشركات القدرة على بيع المنتجات داخل واتس آب من خلال متاجر فيس بوك، والتي يمكن للمستهلكين شراؤها مباشرة من الدردشة.



ميزات التسويق بواتس آب ويمكن للشركات أيضًا إضافة أزرار "شراء" أماكن أخرى توجه العملاء إلى خدمة المراسلة لشراء السلع أو الخدمات، ويشارك الإعلان أن واتس آب يدخل الآن قطاع الحوسبة السحابية، مما يوفر للشركات التي تستخدم أدوات مراسلة خدمة العملاء القدرة على تخزين تلك الرسائل على خوادم فيس بوك.

ميزات واتس آب يحاول فيس بوك زيادة المبيعات من وحدات ذات نمو عالى مثل انستجرام وواتس آب، وهو إنجاز عانى منه منذ شراء التطبيقات قبل حوالي ست سنوات. Advertisements وقال مات إيديما، مدير العمليات في واتس آب في مقابلة، إن أداة التسوق ستبدأ في الظهور هذا العام، بينما ستصبح استضافة الرسائل متاحة في عام 2021.

واتس آب

وستسمح ميزة التسوق في الدردشة للشركات بإضافة أزرار "شراء" في أماكن أخرى والتي ستعيد توجيه العملاء إلى دردشة التاجر لإكمال عمليات الشراء، وفقًا لتقارير TechCrunch.

شارك واتس آب في إعلان يوم الخميس وقال: "نريد أيضًا أن نسهل على الشركات دمج هذه الميزات في التجارة الحالية وحلول العملاء"، مضيفا: "سيساعد هذا العديد من الشركات الصغيرة الأكثر تأثراً في هذا الوقت."

يحتوي التطبيق على قاعدة عملاء صغيرة نسبيًا من عشرات الآلاف من الشركات، بينما يستخدم عشرات الملايين أدواته المجانية المحدودة التي تستهدف الشركات الصغيرة، وفي المجموع، يتفاعل أكثر من 175 مليون شخص مع شركة كل يوم على واتس آب، لذلك هذه الخطوة كانت مهمة لفيس بوك.