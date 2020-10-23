شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل السابق: الشبكات الاجتماعية مكبرات صوت للحمقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد إريك شميدت، الرئيس التنفيذى السابق لشركة جوجل أن الشبكات الاجتماعية هى مكبرات صوت للحمقى، إذ قال بحديثه مع Bloomberg: "سياق الشبكات الاجتماعية التي تعمل كمكبرات للأغبياء والأشخاص المجانين ليس ما قصدناه"، وهو ما قد يشير إلى أنه يتحدث عن فشل صناعة التكنولوجيا بأكملها في منع مواقع مثل فيس بوك وتويتر من إنشاء غرف الصدى الإعلامية واستقطاب السياسات حول العالم.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge" وجه شميدت هذه الانتقادات لمواقع السوشيال الميديا وشركات التكنولوجيا، رغم أنه واحد من النخبة بعالم التكنولوجيا، كما أنه كان يتحكم بنفسه فى واحدة من أكبر الشبكات الاجتماعية لسنوات عديدة وهى يوتيوب.

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كما ترأس شميدت عملية الاستحواذ على يوتيوب البالغة 1.65 مليار دولار فى عام 2006، ثم بقى فى منصب الرئيس التنفيذى لشركة جوجل حتى عام 2011 وكان الرئيس التنفيذي لشركة ألفابيت حتى أوائل عام 2018.

وأكد شميدت: "اعتقد أن مكافحة الاحتكار لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن تضيق الخناق كل منافس.. وتخدم الشركة الآن حرفياً كل إنسان على وجه الأرض".