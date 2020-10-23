شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشرعون أمريكيون ينتقدون إجراءات تويتر بشأن إعادة التغريد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ تويتر فى طرح ميزة جديدة تطلب من المستخدمين قراءة المقالات قبل إعادة تغريدها، وكان الموقع أعلن عن هذا الإجراء لأول مرة الشهر الماضى، مؤكدا أنه سيطرح الميزة عبر تطبيقاته على الهواتف الذكية، واصفا إياها بأنها طريقة للمساعدة فى تعزيز المناقشة المستنيرة، لكن قابل المشرعون الجمهوريون هذه الميزة بالغضب، واستشهدوا ببعض التحذيرات الفردية بشأن المقالات ذات الميول اليمينية باعتبارها الأحدث من بين العديد من اتهامات الرقابة.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، عندما تضغط على زر إعادة التغريد على رابط لم تزره من قبل، يضيف تويتر تحذيرا أعلى قائمة التأكيد، محذرا من أن "العناوين الرئيسية لا تروى القصة الكاملة"، لتوفير فرصة للتحقق من القصة، لكن هذا اختيارى، فيمكنك تجاهلها وتأكيد إعادة التغريد ببساطة إذا أردت، ولا تضيف أى ضغطات إضافية.

Advertisements

وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض مستخدمى تويتر المحافظين عبروا عن غضبهم من التحذير، وادعى ديفيد شتاينبرج، المحرر السابق في PJ Media ، أن تويتروضع علامة تحذير رئيسية على مقالة في وول ستريت جورنال عن مرشح الكونجرس الجمهوري كيمبرلي كلاسيك، قائلاً إن هذه الرسالة التى تظهر بتويتر "يجب أن تزعج كل أمريكى".

وفى المقابل، رد فريق الاتصالات بغضب إلى حد ما، حيث كتب أحد المتحدثين: "نقوم بذلك لتشجيع الجميع على قراءة المقالات الإخبارية قبل إعادة التغريد، بغض النظر عن المنشور أو المقالة"، مضيفا: "إذا كنت تريد إعادة التغريد أو الاقتباس منه، فما عليك سوى الضغط مرة أخرى حرفيًا".