شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشرعون أمريكيون ينتقدون إجراءات تويتر بشأن إعادة التغريد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، عندما تضغط على زر إعادة التغريد على رابط لم تزره من قبل، يضيف تويتر تحذيرا أعلى قائمة التأكيد، محذرا من أن "العناوين الرئيسية لا تروى القصة الكاملة"، لتوفير فرصة للتحقق من القصة، لكن هذا اختيارى، فيمكنك تجاهلها وتأكيد إعادة التغريد ببساطة إذا أردت، ولا تضيف أى ضغطات إضافية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض مستخدمى تويتر المحافظين عبروا عن غضبهم من التحذير، وادعى ديفيد شتاينبرج، المحرر السابق في PJ Media ، أن تويتروضع علامة تحذير رئيسية على مقالة في وول ستريت جورنال عن مرشح الكونجرس الجمهوري كيمبرلي كلاسيك، قائلاً إن هذه الرسالة التى تظهر بتويتر "يجب أن تزعج كل أمريكى".
وفى المقابل، رد فريق الاتصالات بغضب إلى حد ما، حيث كتب أحد المتحدثين: "نقوم بذلك لتشجيع الجميع على قراءة المقالات الإخبارية قبل إعادة التغريد، بغض النظر عن المنشور أو المقالة"، مضيفا: "إذا كنت تريد إعادة التغريد أو الاقتباس منه، فما عليك سوى الضغط مرة أخرى حرفيًا".
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