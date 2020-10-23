شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح iPhone 12 وiPhone 12 Pro للبيع اليوم بكل أنحاء العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت أبلiPhone 12 للبيع فى جميع أنحاء العالم اليوم، حيث يمكن للعملاء شراء الهاتف الجديد إما عبر الإنترنت أو من خلال المتجر، إذ يأتى الهاتف الجديد مع شبكات اتصال الجيل الخامس 5G، وكاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل، وشاشة 6.1 بوصة، وحواف مسطحة وشاشة زجاجية صلبة من السيراميك، ويبلغ سعره 799 جنيهًا إسترلينيًا.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، أطلقت أبل أيضًا جهاز iPhone 12 Pro بقيمة 999 جنيهًا إسترلينيًا اليوم، وهو نفس الحجم لكنه يتميز بكاميرا تليفوتوغرافى إضافية ومستشعر عمق Lidar لدعم الواقع المعزز (AR) ، وجهاز iPad Air اللوحى المحسن.

وأظهرت بعض الصور العملاء وهم يصطفون خارج متجر أبل فى سيدنى فى وقت سابق اليوم ليكونوا أول من يضع أيديهم على الهواتف الجديدة، والتى سيتبعها إطلاق iPhone 12 Mini و iPhone 12 Max يوم 13 نوفمبر.



طوابير ايفون 12

ويتوفر جهاز iPad Air أيضا والذى تم الإعلان عنه فى حدث قبل الكشف عن iPhone 12، وهو معروض أيضًا للبيع مقابل 599 جنيهًا إسترلينيًا، ويحتوى جهاز iPad Air الجديد بالكامل على حواف رفيعة وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل وشاشة 10.9 بوصة (2360 × 1640) وشريحة جديدة تسمى A14 Bionic، وتأتى الشاشة مغلفة بالكامل بدعم ،True Tone بالإضافة إلى طلاء مضاد للانعكاس ويتم تشغيل الجهاز اللوحى بواسطة كابلUSB-C، ونتيجة لهذه الشاشة المكدسة، تم دمج مستشعر TouchID مع زر الطاقة وانتقل إلى الجزء العلوى من الجهاز.

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طوابير أبل في استراليا

ويتوفر iPhone 12 فى جميع متاجر أبل حول العالم اعتبارًا من يوم الجمعة، كما تبدأ الطلبات المسبقة للهاتف فى التسليم اليوم، وقالت ديردرى أوبراين، نائب رئيس أبل للتجزئة: "لم يكن هناك وقت أفضل من الآن لشراء أيفون جديد، ولم تكن هناك وجهة أفضل من متجر أبل، ونحن نقدم طرقًا جديدة لعملائنا للتعرف على جميع منتجاتنا قبل شرائها، حتى يتمكنوا من التأكد من حصولهم على المنتج المناسب لهم، وسواء اختار عملاؤنا الاتصال بنا شخصيًا أو عبر الهاتف أو عبر الإنترنت، فإن فريق البيع بالتجزئة بأكمله جاهز لتقديم الخدمة الشخصية ذات المستوى العالمى التى يتوقعونها من أبل."

وأقرت شركة أبل أن يوم إطلاق أيفون سيبدو مختلفًا هذا العام بسبب تفشى فيروس كورونا، لكن سيتمكن الناس من التسوق فى المتجر بأمان.

ويعد إطلاق هاتف iPhone 12 هو الأول للشركة منذ اندلاع Covid-19، حيث يتم استبدال طوابير الانتظار التقليدية التى غالبًا ما تُشاهد خارج متاجر أبل بالتباعد الاجتماعى ونظام المواعيد الجديد وخيارات الالتقاط السريع فى بعض المواقع.



مستخدمو ابل

وأعلنت أوبراين أن التدابير الجديدة لشراء المنتجات صُممت للحفاظ على سلامة الناس مع التأكد من استمرار حصولهم على "تجربة أبل".

وقالت: "هذا العام سيبدو مختلفًا فى متاجرنا، لقد اعتدت على تجربة تلك الطاقة الرائعة حيث يتجمع الجميع جنبًا إلى جنب حول أجهزة أيفون الجديدة، لكن لن نتمتع بهذه التجربة هذا العام، وإذا جاء الناس إلى المتجر، وهو ما نريدهم أن يفعلوه، فنحن نحب الحماس بشأن منتجاتنا، فإذا أتيت إلى المتجر، فسنمنحك موعدًا للعودة وزيارتنا وستكون بمفردك وسنعتنى بك كثيرًا".