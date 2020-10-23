شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق على مذكرات استدعاء لمارك زوكربيرج وجاك دورسى والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "The verge" استهدفت حملة إعادة انتخاب الرئيس ترامب صلات بايدن المزعومة بأوكرانيا كأساس للهجمات السياسية، وعارض البعض مزاعم نيويورك بوست، وتحرك تويتر وفيس بوك للحد من وصول المقالة.
وأشار فيس بوك إلى أن المقالة كانت خاضعة لفحص الحقائق من طرف ثالث، وحظر تويتر الرابط الخاص بالقصة تمامًا من المنصة، واشتعلت مشكلة ضد إجراءات كل منهما.
وقال السناتور تيد كروز (جمهورى من تكساس)، عضو اللجنة القضائية للصحفيين بعد وقت قصير من اتخاذ البرامج إجراءات ضد التقرير: "هذا تدخل فى الانتخابات، ونحن بعيدون عن الانتخابات 19 يومًا"، مضيفا: "لم نشهد من قبل رقابة نشطة على صحفية كبيرة تتضمن مزاعم خطيرة بفساد أحد المرشحين للرئاسة".
ورفض فيس بوك وتويتر التعليق على هذا الأمر، ووافق الجمهوريون على تفويضات الاستدعاء بالإجماع في تصويت 12-0.
ومن المقرر بالفعل أن يدلي كل من زوكربيرج ودورسي، وذلك بجانب ساندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، بشهادتهما أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ فى 28 أكتوبر.
كما أنه من المقرر أن يتم استجواب المديرين التنفيذيين من جانب المشرعين حول ما إذا كان يجب تغيير القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، مشيرًا إلى مزاعم حول التحيز المحافظ على المنصات.
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