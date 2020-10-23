شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سماعات EarPods ستكون متاحة مع أيفون 12 فى دولة واحدة فقط .. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تعد أبل توفر سماعة EarPods ومحول الشحن مع أي من أجهزة أيفون الخاصة بها، فنظرًا لأسباب بيئية، قلصت أبل محتويات الصندوق جنبًا إلى جنب مع حجم الصندوق مع إطلاق سلسلة هواتف أيفون 12 الجديدة، ومع ذلك، تضطر شركة أبل إلى توفير EarPods مجانًا إلى جانب أيفون 12 ونماذج أخرى بموجب القانون في فرنسا.

وبحسب موقع toi الهندى، فوفقًا للقانون في فرنسا، تحتاج العلامة التجارية للهواتف الذكية إلى توفير سماعات أذن جنبًا إلى جنب مع الهاتف لتقليل تعرض رأس المستخدم للانبعاثات الكهروضوئية، لذلك، وللامتثال للقوانين المحلية، سيتعين على أبل توفير EarPods إذا كانوا يريدون الاستمرار في بيع أجهزة أيفون الجديدة في فرنسا.

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وينص القانون، الذي تم إقراره في يناير 2015، على أنه "يُحظر أي إعلان، مهما كانت وسيلته أو وسيطه، يهدف إلى الترويج لاستخدام الهاتف المحمول دون أي ملحقات للحد من تعرض الرأس للمجالات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الجهاز، وسيكون الجاني عرضة لغرامة قصوى قدرها 75000 يورو ".

كما يذكر قانون آخر بوضوح، "بناءً على طلب المشتري، لبيع أي جهاز هاتف محمول، يوفر المشغل ملحقًا للحد من تعرض الرأس للانبعاثات الكهروضوئية المناسبة للأطفال دون سن الرابعة عشرة"، ويمكن العثور على هذه القوانين على موقع Assemblee-Nationale، ومن المثير للاهتمام، وفقًا لتقرير صادر عن Apple Insider، أن أبل تقوم بشحن أيفون 12 مع الصندوق الرقيق الجديد في فرنسا.

ولكن يتم بعد ذلك إدخال هذا الصندوق الرفيع داخل صندوق أكبر يأتي مع EarPods، هذا لأن إنشاء صناديق منفصلة لدولة واحدة فقط أمر منطقي، وبصرف النظر عن فرنسا، لن تحصل جميع البلدان الأخرى على EarPods مجانًا مع أي من أجهزة أيفون التي يشترونها، حيث إن الملحق المجاني الوحيد الذي ستحصل عليه مع هواتف أيفون 12 series هو كابل USB-C إلى Lightning لشحن ونقل البيانات.