شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساحة Fortnite تنخفض من 90 إلى 30 جيجابايت فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإن تحديث Fortnite المنشور على حساب خدمة اللعبة على تويتر، تعني أن لعبة battle royale سوف تشغل الآن مساحة أقل بكثير على محرك الكمبيوتر الخاص بك، ويمنحك ذلك مساحة أكبر للألعاب الأخرى، أو بعض المساحة الإضافية في حالة تثبيت لعبة Call of Duty: Modern Warfare / Warzone الوحشية.

كما تؤكد مذكرة التحديث، أنه ستعين على مشغلات الكمبيوتر تنزيل تصحيح أكبر من المعتاد قبل تفعيل تقليل حجم الملف الإجمالي.

ولكن بعد ذلك، يجب ألا تشغل اللعبة أكثر من ثلث حجمها السابق، حيث يضبط التصحيح أيضًا إعداد اللعبة لتحسين أداء التحميل ويوجد تصحيحات مستقبلية أصغر، مما يؤدي إلى تسريع الوقت الذي يستغرقه تحديث Fortnite والعودة إلى اللعب.

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وجدير بالذكر أنه حذّر مطور لعبة Fortnite اللاعبين الذين يستخدمون هواتف أيفون من أنهم قد يفقدون الوصول إلى اللعبة الشهيرة عند التحديث إلى نظام iOS 14 الجديد، حيث كشفت تغريدة من حساب "Fortnite Status"، أن لاعبو Fortnite الذين يقومون بتحديث هواتف آيفون إلى نظام iOS 14 قد يفقدون إمكانية الوصول إلى اللعبة.

وأضافت التغريدة، "إذا ظهرت رسالة "هل تريد إزالة التطبيقات مؤقتًا لتثبيت تحديث البرنامج؟"، وتم قبول ذلك، فقد يؤدي هذا الأمر إلى حذف اللعبة، ولا يمكن إعادة تثبيت اللعبة لاحقًا نظرًا إلى أن شركة أبل تمنع المستخدمين من القيام بذلك".