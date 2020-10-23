شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 Pro وiPhone 5 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
الشاشة:
iPhone 12 Pro: يأتى بشاشة 6.1 بوصة.
دقة الشاشة:
iPhone 12 Pro: تبلغ 2688× 1242بيكسل.
iPhone 5 : تبلغ 1136× 640 بيكسل.
iPhone 12 Pro: شاشة OLED.
iPhone 5 : شاشة IPS LCD.
المعالج:iPhone 12 Pro: معالج A14 Bionic
iPhone 5 : معالج A13 Bionic
مساحة الذاكرة:iPhone 12 Pro: 64 جيجابايت.
iPhone 5 : 64 جيجابايت.
نظام التشغيل:iPhone 12 Pro: نظام iOS 14
iPhone 5 : نظام iOS 10
الكاميرا الخلفية:Phone 12 Pro: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.
iPhone 5 : كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل لكلا منها.
الكاميرا الأمامية:iPhone 12 Pro:بدقة 12 ميجابيكسل.
iPhone 5 : بدقة 1.2 ميجابيكسل.
iPhone 12 Pro:بقوة 2815 mAh.
iPhone 5 : بقوة 1440 mAh
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 Pro وiPhone 5 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.