تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 Pro وiPhone 5

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الشاشة: أزاحت شركة أبل مؤخرا الستار عن 4 هواتف من سلسلة iPhone 12 الجديدة، والتي تأتى بمواصفات وأسعار متفاوتة تناسب كل الاحتياجات، كما دعمت الشركة الأمريكية هواتفها بمزايا ومواصفات جديدة أكثر لتصبح أكثر تطورًا من هواتفها الأقدم، وقد جاءت هواتف أيفون 12 بتصميم مشابه لحد كبير لذلك التصميم الموجود في هواتف أيفون 5، وفيما يلى نعرض مقارنة بين هاتف iPhone 12 Pro الأحدث وiPhone 5كما يلى:الشاشة: iPhone 12 Pro: يأتى بشاشة 6.1 بوصة.

دقة الشاشة: iPhone 5 : يأتى بشاشة 4.0 بوصةدقة الشاشة: iPhone 12 Pro: تبلغ 2688× 1242بيكسل. iPhone 5 : تبلغ 1136× 640 بيكسل. نوع الشاشة: iPhone 12 Pro: شاشة OLED. iPhone 5 : شاشة IPS LCD.

المعالج:iPhone 12 Pro: معالج A14 Bionic المعالج:iPhone 12 Pro: معالج A14 Bionic iPhone 5 : معالج A13 Bionic

مساحة الذاكرة:iPhone 12 Pro: 64 جيجابايت. مساحة الذاكرة:iPhone 12 Pro: 64 جيجابايت. iPhone 5 : 64 جيجابايت. Advertisements

نظام التشغيل:iPhone 12 Pro: نظام iOS 14 نظام التشغيل:iPhone 12 Pro: نظام iOS 14 iPhone 5 : نظام iOS 10

الكاميرا الخلفية:Phone 12 Pro: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها. الكاميرا الخلفية:Phone 12 Pro: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها. iPhone 5 : كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل لكلا منها.

الكاميرا الأمامية:iPhone 12 Pro:بدقة 12 ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية:iPhone 12 Pro:بدقة 12 ميجابيكسل. iPhone 5 : بدقة 1.2 ميجابيكسل. البطارية iPhone 12 Pro:بقوة 2815 mAh. iPhone 5 : بقوة 1440 mAh

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